El Ajax se hace grande en Europa con una remontada épica ante la Juventus de Cristiano

El Ajax remonta el gol de Cristiano y se meten en semifinales al ganar 1-2

El equipo holandés volvió a ser fiel a su estilo: con buen fútbol y compitiendo

Debacle de la Juventus, una de las grandes favoritas para conquistar la Champions

El Ajax celebra el segundo tanto en el Allianz Stadium. Imagen: Reuters

El Ajax lo ha vuelto a hacer. Después de eliminar al Real Madrid en octavos de final, se ha cargado en cuartos a una de las grandes favoritas, la Juventus de Cristiano Ronaldo, con una exhibición de fútbol en la segunda mitad de un partido que será recordado en los anales del fútbol ajacied. Los de Ten Haag han demostrado que no solo juegan bien, sino que además compiten como los mejores.

El de Turín no era un encuentro nada fácil para el Ajax. Al igual que en la vuelta del Bernabéu, los holandeses lo arrancaron ya eliminados y con la obligación de marcar más de un gol. Y encima ante la Juventus, uno de los equipos que mejor defiende que terminó echando en falta la presencia de Chiellini en el centro de la zaga. La experiencia en este tipo de partidos es un vital.

Los bianconeri empezaron con fuerza, con intensidad y encerrando a su rival en su campo. El Ajax tardó un mundo en aparecer y todo porque la Juve tapó inteligentemente la salida de balón de De Jong, el cerebro de los de Ten Haag. Esto les obligó a jugar en largo. No era un Ajax reconocible, pero aún así no dejaron a su rival llegar con comodidad al área de Onana, que en realidad no tuvo mucho trabajo.

El equipo italiano recurrió al de siempre, Cristiano Ronaldo, para adelantarse en el marcador. El portugués cabeceó un centro de Pjanic desde el córner para superar a la estatua de Onana. Y lo hizo sin oposición por la caída de Veltman que vino precedida por un empujón de su compañero De Ligt. Con este gol en el minuto 28 la eliminatoria parecía resuelta. La Juve lo tenía todo de cara: dominio del juego, marcador a favor y experiencia.

Y todo esto duró seis minutos. Lo que tardó Van de Beek en recoger un despeje y batir a Szczesny por su palo largo. No lo merecía el Ajax, que a hasta ese momento no había inquietado la portería del portero polaco. Con el resultado de 1-1 el encuentro se fue al descanso, lo que significaba la prórroga.

Avalancha de fútbol tras el descanso

Antes de empezar la segunda parte, Allegri se vio obligado a hacer un cambio: Dybala se fue lesionado y dio paso a Kean, el hombre gol de la Juventus en los últimos partidos de la competición liguera. Parecía una buena sustitución, sobre todo porque Dybala no estaba creando peligro, pero su equipo terminó echando de menos un jugador en el centro del campo. Labor que estaba realizando el argentino.

Los ajacied reaccionaron tras el descanso y empezaron a hacer su fútbol gracias a los espacios que dejó la Juventus con las subidas de sus laterales. Empezaron a sobresalir los Tadic, Ziyech, Neres, Van de Beek y De Jong. La Juve solo llegaba al campo rival como consecuencia de pelotazos en largo, todos sin crear ningún peligro. Era cuestión de tiempo que llegara el segundo de Ajax. Aún así parecía difícil de creer que esto fuera a pasar. Enfrente estaba toda una Juve y Cristiano Ronaldo, el hombre gol.

Szczesny salvó a su equipo con una parada milagrosa a disparo de Ziyech. Pjanic y Matuidi hicieron de Chiellini y evitaron los remates a bocajarro de Neres y Tadic. Se cantaba el gol por mucho que el Ajax no quisiera terminar sus jugadas segundos antes. Y fue en la jugada que menos pinta tenía de ser gol la que terminó con el definitivo 1-2, obra de De Ligt a la salida de un córner. El central, pretendido por varios clubes europeos de nivel, se impuso a Álex Sandro y Rugani con un salto imperial. Esta vez imposible para Szczesny.

La Juventus lo tenía crudo, ya que necesitaba marcar dos goles para ganar el partido y, por consiguiente, la eliminatoria. El Ajax, con más espacios, mató el partido por medio de Ziyech, pero esta vez el VAR lo anuló por fuera de juego del marroquí. El partido llegó a su fin y el equipo de Ten Haag, tal y como pasó en el Bernabéu, dejó vacía la grada del Allianz Arena. Y fiel a su estilo.

Fin del partido y el Ajax se mete entre los cuatro mejores de Europa. Quién lo iba a decir al principio de la temporada. Los holandeses buscan repetir el éxito de aquel Ajax de 1995, cuando ganaron al todopoderoso Milan en la final de la Champions. Aquella vez fueron los Van de Sar, Rijkaard, Seedorf, los hermanos de Boer, Overmars o Litmanen. Esta vez pasarán a la historia los De Jong, De Ligt, Ziyech, Neres, Van de Beek o Tadic. El tiempo dirá si repiten historia. Tan solo les quedan dos pasitos. Los más difíciles.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio (Cancelo, min.63), Rugani, Bonucci, Sandro; Pjanic, Can, Matuidi; Bernardeschi (Bentancur, min.80), Ronaldo y Dybala (Kean, min.46).

AJAX: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui (Sinkgraven min.11; Magallán, min.81); Schone, De Jong, Van de Beek; Ziyech (Huntelaar, min.87), Neres y Tadic.

Goles:

1-0, min.28: Cristiano Ronaldo.

1-1, min.34: Van de Beek.

1-2, min.67: De Ligt.

Árbitro: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Can (min.68) y a Cristiano Ronaldo (min.93) por parte de la Juventus.

Estadio: Juventus Stadium.