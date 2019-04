Los Dragones, a por la difícil conquista del 'Muro Rojo'

El Oporto busca remontar el 2-0 del Liverpool para pasar a semis de Champions

Pepe y Herrera regresan a las filas lusas, que se encomiendan a Do Dragao

Solo Lovren se cae del once de gala de Klopp, que no quiere sorpresas

Pepe e Iker Casillas, en el entrenamiento previo al Oporto-Liverpool. Foto: EFE.

En la Champions League nada es lo que parece, y eso lo sabe el Liverpool, que estuvo muy cerca de quedarse fuera de la final de la pasada edición tras un 5-2 a la Roma. Por eso el objetivo de los de Klopp es no repetir errores y evitar sufrimientos en la visita a Do Dragao ante un Oporto que claudicó en la ida de cuartos (2-0) y que fue, precisamente, el verdugo de los romanos en la fase anterior. El coliseo portugués fue testigo de un episodio épico de los suyos, en una prórroga con VAR y emoción hasta el último minuto que les metió entre los ocho mejores de Europa. Pero, contra los 'reds', la misión parece más difícil todavía.

Los dos equipos acuden a la crucial cita sin haber dosificado a sus titulares. La regularidad de las ligas en el calendaria es conocida por su tiranía y ni lusos ni ingleses pudieron descansar en dos duelos vitales (contra Portimonense y Chelsea) que les mantienen con todas las opciones para ganar la Liga NOS y la Premier League. Con percances para ambos: las dudas hasta última de Corona y Henderson, tocados el fin de semana.

Los locales recibirán dos regalos importantes: las vueltas de Pepe y Héctor Herrera, sancionados en la ida y efectivos con un gran peso en la alineación de Sergio Conceiçao. La duda: si Militao, que pasó serias dificultades en Anfield, se trasladará al lateral diestro o lo seguirá ocupando Maxi Pereira.

Buena parte de las opciones locales residirán en cómo afronte el tramo inicial del partido, en el que el Liverpool siempre intenta imponer su estilo abruamdor marcado por la presión alta y las vertiginosas salidas a la contra. También en el acierto de su máximo goleador, un Moussa Marega que ha anotado en todos los partidos de Champions en Do Dragao.

En clave inglesa, Klopp no puede alinear un once de gala debido a la baja de última hora de Lovren, que dejará su puesto a Joe Gómez o Joel Matip. La ausencia del croata se une a las reservas mantenidas con Henderson, pero se ve compensada en parte por la vuelta de Robertson, que se perdió la ida por sanción. No fallará el temible tridente, Mané-Firmino-Salah, principal argumento ofensivo de un Liverpool que esta vez se enfrenta a una defensa reforzada y que, al contrario de lo sucedido en la ida, no puede dejarse ir ni un momento. Porque cualquier despiste puede ser fatal.

Alineaciones probables:

Oporto: Casillas, Maxi Pereira o Militao, Telles, Pepe, Felipe, Héctor Herrera, Danilo Pereira, Corona, Otávio, Marega y Soares.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Matip o Joe Gómez, Keïta, Fabinho, Henderson, Mané, Salah y Firmino.

Árbitro: Danny Makkelie, holandés.

Estadio: Do Dragao, con capacidad para 50.000 espectadores.

Horario: 21.00 horas.