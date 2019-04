El Real Madrid suda para ganar al Panathinaikos

El equipo blanco aguanta el despertar de Calathes y pone el 1-0

Foto: EFE.

El Real Madrid dio el primer paso hacia la 'Final Four' de la Euroliga poniendo el 1-0 en la serie contra Panathinaikos este miércoles, inicio trepidante de los 'playoffs' que se quedó el cuadro blanco (75-72) en el WiZink Center, siempre un paso por delante en intensidad, defensa y acierto a un rival que aún así aguantó hasta el final y dio el susto con Calathes.

Los de Pablo Laso buscarán el viernes, de nuevo en casa, mantener el factor cancha y dejar casi sentenciado su sexto billete a la lucha por el título en siete años. La era del técnico vasco, que cuando hay título por medio saca calidad, repertorio y hambre casi sin rival. Los griegos, en plena racha para lograr estar en cuartos de final, se pusieron por delante por primera vez a cinco minutos del final, en medio de la irrupción de Nick Calathes.

Lo que todo el mundo esperaba acabó siendo. Un tú a tú entre el base visitante y Campazzo, y una lucha que en los últimos segundos se vivió como si de un Mundial, una Euroliga y la madre de todos los títulos estuviera en juego. Calathes se marcó 12 puntos en el último cuarto, pero volvió a enfriarse antes de culminar. El Madrid y el Palacio se rebelaron para completar un ejercicio coral que hizo temblar de emoción cuando Thomas pudo forzar la prórroga.

Con el primer paso hacia semifinales en juego, cada balón, cada detalle, tenía su importancia. Ni el inicio de la Semana Santa, ni el horario de las 21:15 impidió que el pabellón se llenara. El público acompañó, como lo hizo Luka Doncic, de vuelta a casa tras cerrar su histórico debut en la NBA, en esa batalla continua. Laso quiso ganar todas, de una en una, pero sin dejar cabo suelto.

El Madrid cumplió con lo suyo, un acierto notable y una defensa de 'playoff' que además fue la chispa de muchos ataques. Campazzo asumió el rol que le exige la ausencia de Llull, Taylor se marcó 11 puntos en el primer cuarto (tres triples), Rudy peleó y ganó el rebote junto a Tavares, una vez más el techo de Europa (21-17). A Panathinaikos le costaba un mundo encestar, frío en su juego.

El Madrid manejó también el factor Calathes. El base más 'caliente' de Europa estuvo fuera de combate en el primer tiempo, incapaz de encontrar compañeros en la buena maraña local. Con un 36% de acierto en tiros de dos, el PAO encontró dos triples seguidos para bajar un poco el ambiente festivo del Palacio (32-31), casi obligado a salir de la pintura por Tavares.

El 'Facu' se pintó de guerra de nuevo, un punto de rabia que no tuvieron los de Pitino, y el Madrid se fue hambriento al descanso (43-35). Causeur dio continuidad a su repertorio, en un uno contra uno que no tuvo el equipo griego. El campeón no vacilaba, como le pasaba a Calathes cada vez que le dejaban solo para tirar de tres. El cuadro griego demostró ser algo más que su estrella y logró volver al partido de 14 abajo (49-35) para dar una segunda oportunidad a su estrella.

Thomas y Papapetrou dieron aire a Panathinaikos, mientras Calathes preparaba su pase triunfal en la capital. El base visitante parecía llegar a tiempo, metiendo los triples y dando la primera renta griega al marcador (64-69). El Madrid sudó para recuperar el mando, pero con el regreso a pista de Tavares, Rudy y 'Facu' lo lograron a falta de un minuto. 60 segundos de puro decibelio que dejaron la victoria de un Madrid que golpea primero.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 75 - PANATHINAIKOS, 72. (43-35, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (8), Taylor (13), Rudy Fernández (7), Randolph (3) y Tavares --quinteto inicial--; Carroll (8), Ayón (2), Reyes (-), Causeur (12), Thompkins (5), Deck (2) y Prepelic (7).

PANATHINAIKOS: Calathes (17), Kilpatrick (5), Papapetrou (8), Thomas (12) y Papagiannis (2) --quinteto inicial--; Lojeski (-), Langford (9), Lekavicius (7), Antetokounmpo (-), Vougioukas (10) y Gist (2).

--PARCIALES: 21-17, 22-18, 15-18, 17-20.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Radovic y Difallah. Sin eliminados.

--PABELLÓN: WiZink Center, 10.150 espectadores.