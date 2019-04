Karim Benzema explota como goleador tras independizarse de Cristiano Ronaldo

A falta de cinco partidos, esta es su tercera mejor campaña anotadora

Acumula 30 goles en 50 encuentros habiendo descansado solo en dos

En Europa solo Messi, Mbappé y Lewandowski han empujado más balones

Karim Benzema celebra el primero de los tres tantos al Athletic de Bilbao. Foto: Reuters.

La temporada del Real Madrid 18/19 tiene mucho de malo y muy poco de bueno. Lo que comenzó con la marcha de Cristiano Ronaldo y una retahíla de malas decisiones y resultados, ha terminado devolviendo a Zinedine Zidane al mando de un equipo ya muy lejos de las tres Champions League consecutivas. Una de las pocas noticias positivas es el rendimiento de Karim Benzema que, lejos de la sombra del que fuese su compañero durante nueve años, ha madurado en uno de los máximos goleadores de toda Europa.

Leo Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski y Sergio Agüero son los únicos jugadores en todo el viejo continente que pueden presumir de haber empujado los mismos o más o balones, esta campaña, que el '9' del Real Madrid. Cuando restan menos de diez encuentros de clubes para todos los jugadores, el dato es que Benzema se ha colado entre los mejores arietes del continente.

Una lista donde el francés no estaba acostumbrado a estar desde que llegase al conjunto blanco. Siempre junto a Cristiano Ronaldo, la capacidad que sacó a relucir en el Olympique de Lyon y que le llevó a las puertas del Bernabéu se había visto mermada por la presencia del ex '7'. Por ello, en muchas ocasiones la afición merengue le recriminó que no viese puerta con mayor frecuencia. Pero eso, como a todos los entrenadores que le han dirigido, no llegó a obsesionarle y el galo siguió campando por el césped gracias a sus cualidades más asistentes.

Hasta que en la 18/19 y con la independencia del portugués, Karim se ha convertido en el delantero que quería 'el respetable'. No ha servido para llevar a la gloria a su equipo, pero eso no es ni mucho menos culpa de su rendimiento pues de largo ha sido el futbolista que mejores expectativas ha creado (sus goles han generado 15 puntos en LaLiga), hasta el punto también de ser el que más ha jugado descansando solo en dos encuentros (vueltas de Copa del Rey ante Melilla y Leganés).

Con 30 goles en 50 partidos, a este Benzema solo le superan el de la 11/12 y el de la 07/08 en Lyon (32 y 31 tantos, respectivamente). Así pues, todavía le quedan cinco encuentros ligueros para marcar su mejor campaña, intentar reducir distancias con Messi (45), Mabappé (36) y Lewandowski (35), desempatar con Agüero (también 30) y ampliar sus registros respecto a otros grandes delanteros como Krzysztof Piatek (29), Cristiano (que va por un 'insignificante' 26), Luis Suárez (23) o Fabio Quagliarella (22, único que solo ha marcado en liga).

"La verdad es que no sabía que Karim era tan bueno de cabeza", dijo Zidane en tono de broma en la rueda de prensa posterior al primer 'hat-trick' de Benzema esta campaña. El galo volvió a empujar dos esféricos con la testa ante el Athletic y ya suma ocho goles de esta forma, un dato que solo supera Leonardo Pavoletti (9) con el Cagliari en todas las competiciones regulares de Europa.

Una capacidad con la cabeza que el francés también ha mejorado con su habilidad para moverse dentro del área. Contrario a otras campañas donde se movía más por los perímetros buscando asociarse, de sus 21 tantos en LaLiga todos, menos el último ante el Athletic, han sido desde menos de los 16,5 metros que separan la línea del borde con la portería.

Así es el Benzema más nueve, cuando el Real Madrid más exigía suplir la marcha de Cristiano Ronaldo. El que fuese gran socio del francés, se fue para permitir que este se independizara y cogiera los galones del vestuario, tanto en lo personal (es el tercer capitán) como en el rendimiento deportivo. Ante un verano que se avecina movido, en La Castella ya saben que tienen dueño del '9' para rato. Ahora faltan instrumentos que acompañen a la batuta de la orquesta.