Así será la representación española en el Draft 2019 de la NBA que prevé coronar a Zion Williamson

Aleix Font ya ha debutado con el primer equipo del Barcelona a sus 21 años

Osas Ehigiator, uno de los talentos de Fuenlabrada que milita en tercera

El madridista Dino Radoncic lidera a los diez extranjeros con sangre 'ÑBA'

Aleix Font en su debut a las órdenes de Pesic ante el Manresa. Doto: EFE.

Mientras la NBA ya ha dado por concluida su temporada regular y las franquicias que siguen vivas recorren el camino hacia el ansiado anillo, los restantes 14 equipos miran hacia qué jugadores marcarán su futuro. Además de los fichajes que se podrán realizar a lo largo del verano, el próximo 20 de junio será el Draft de los novatos. Una jornada especial en EEUU, en la que los 30 conjuntos eligen qué jóvenes quieren en base a sus resultados deportivos e intereses y para el que ya se han cerrado las listas con dos españoles, Aleix Font y Osas Ehigiator, además de otros diez integrantes de la ACB.

Si en 2018 los ojos de España se situaron sobre la figura de Luka Doncic, en 2019 hasta doce jugadores tendrán una parte de 'ÑBA' en el Draft de la mejor liga de baloncesto del mundo. El Barclays Center de Brooklyn acogerá la fiesta de los 'rookies' que ya tiene el nombre propio de Zion Williamson como muy probable sucesor de DeAndre Ayton.

El ala-pívot de 2,01 metros y 129 kilos ha copado titulares durante los últimos meses y, aunque ahora se especula que podría no ser el número 1, sin duda alguna será el mayor foco de atención el 20 de junio en la casa de los Nets. Pero antes, el 15 de mayo, la NBA dará a conocer en qué posición elige cada franquicia en base a sus resultados durante la 18/19.

A través de la conocida como Lotería del Draft, la liga concede a cada equipo las primeras 14 posiciones de las 60 que hay a repartir para elegir a los afortunados jóvenes que entran en la NBA. Una suerte, en teoría, que en esta edición será más en práctica ya que la liga ha modificado las opciones que tiene cada equipo de escoger en primer lugar.

Con el objetivo de combatir el 'tanking' (perder partidos para tener más opciones de ser primero en el Draft), el ente dirigido por Adam Silver aprobó igualar el porcentaje de tener el número 1 entre los tres peores equipos de la liga regular. Así, New York Knicks, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers tendrán el próximo 15 de mayo el 14% cada uno de posibilidades de ser la bola con mayor protagonismo en Brooklyn (antes tendrían el 25%, 19% y 15,2%), mientras que los otras once franquicias ven aumentadas sus opciones escalonadamente hasta llegar al 0,5% (este año para Charlotte Hornets).

Estos 14 equipos, que no han accedido a los Playoffs, serán los encargados de escoger (si no han traspasado en el pasado su posición) a los 14 jóvenes que ellos creen que mejor rendimiento tendrán. Una lista en la que en principio no habrá ningún español, pero sí que podría haberlo desde la posición 15 hasta la 60 (la última que da acceso a los menores de 23 años).

Con Aleix Font y Osas Ehigiator liderando a la 'ÑBA', España verá en estos canteranos de Barcelona Lassa y Montakit Fuenlabrada sus grandes aspiraciones de 2019. Un catalán y un andaluz que ya han sido convocados con las selecciones inferiores y que en caso del barcelonés, ha llegado incluso a debutar con el primer equipo en ACB ante el Baxi Manresa (7 puntos y 6 de valoración), mientras que el sevillano milita actualmente en el CB Tormes de LEB Plata.

Pero además de ellos dos, otros diez nombres también tienen sangre 'roja' al desempeñarse en clubes españoles. Con la destacada presencia de los madridistas Dino Radoncic y Felipe Dos Anjos (cedidos en UCAM Murcia y Melilla), Joventut, Baskonia, Gran Canaria y Obradoiro también aportan su granito al Draft con grandes talentos que están aprendiendo en ligas de la FEB y aspiran a ser un día los Doncic o Portzingis que ahora copan titulares, gracias en parte a lo que recibieron antes de dar el gran salto.

Así queda la lista completa de 'españoles':

- Dino Radoncic (Montenegro, Real Madrid pero cedido a UCAM Murcia).

- Felipe Dos Anjos (Brasil, Real Madrid pero cedido a Club Melilla Baloncesto).

- Arturs Zagars (Letonia, Divina Seguros Joventut pero cedido al CB Prat).

- Tadas Sedekerskis (Lituania, KirolBet Baskonia).

- Olek Balcerowski (Polonia, Herbalife Gran Canaria).

- Nenad Dimitrijevic (Macedonia, Divina Seguros Joventut).

- Sander Raieste (Estonia, KirolBet Baskonia).

- Njegos Sikiras (Bosnia, Montakit Fuenlabrada pero cedido al CB Tormes).

- Michael Uchendu (Brasil, Monbus Obradoiro pero cedido al Leyma Coruña).

- Biram Faye (Senegal, Herbalife Gran Canaria pero cedido al Ávila).