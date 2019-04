La 'opción Jovic' gana enteros en el Real Madrid para acompañar a Karim Benzema

El serbio, que brilla en el Eintracht, es una de las sensaciones del curso

El jugador y su entorno niegan una salida...pero el club le 'abre' la puerta

"Hay una posibilidad de que firme por el Madrid", dice su director deportivo

Luka Jovic, en un partido con el Eintracht de Frankfurt. Foto: Reuters.

Es el segundo máximo goleador de la Bundesliga y una de las revelaciones del curso futbolístico 18/19. Luka Jovic, puntal de un Eintracht de Frankfurt que aspira a ganar la Europa League y a entrar en Champions League, es además uno de los objetivos de un Real Madrid que busca reforzar la delantera en un mercado veraniego que se prevé muy movido.

Ni el club alemán lo niega. Su director deportivo, Fredi Bobic, ha reconocido en una entrevista a la televisión ZDF que "definitivamente hay una posibilidad de que Jovic firme por el Real Madrid". En esta intervención, el dirigente aseguró que su entidad es realista y que, en caso de que se interese en profundidad un gran club, "no tendremos opciones".

Los movimientos se han empezado a producir. Hace una semana el Eintracht se cubrió las espaldas ejecutando la opción de compra del jugador (en torno a siete millones de euros) para poder sacar 'tajada' de una futura venta de la que, eso sí, tendrían que dar un 30% al Benfica, antiguo propietario del serbio. Su valor de mercado, según Transfermakrt, es de 55 millones de euros.

Pretendientes no van a faltar. El padre del futbolista desveló que su hijo ya ha rechazado una oferta del Barcelona ("No está seguro de que tuviera minutos allí") y ha asegurado que su intención es llegar a la Champions con el Eintracht. Lo mismo dijo el propio Jovic hace tan solo unos días: "Si logramos el billete a la Champions League, no habrá quién me saque de aquí".

Las declaraciones del Eintracht, que desliza que no se van a "rendir", chocan cuando ponen en contexto las ofertas de otros clubes. A falta de cuatro jornadas, es cuarto en el último puesto de la Bundesliga que da acceso a la Champions, con 53 puntos, dos por encima de Mönchengladbach y tres por encima del Hoffenheim. El objetivo parece factible.

Como socio de Benzema

Pero el Real Madrid sigue al acecho. As informaba hace varias semanas de una reunión del agente de Jovic, el oscuro Fali Ramadani, con el club blanco. El objetivo de este encuentro fue persuadir al jugador de cara a un posible fichaje. Con el futuro de Gareth Bale cada vez más lejos del club y un posible cambio de sistema, en un esquema de dos delanteros, el serbio podría formar junto a Karim Benzema.

La pelota parece estar encima del tejado de Jovic. Con el Eintracht dejando entrever que no pondrá pegas a un traspaso a uno de los grandes de Europa, todo dependa de lo que desee el jugador. El Real Madrid espera.