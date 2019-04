Getafe y Real Madrid se reparten los puntos en un partido insulso pero competido

Partido sin goles y con poco fútbol y ocasiones entre Getafe y Real Madrid

El Getafe mantiene la cuarta plaza que da acceso a la Champions League

El Real Madrid no conoce la victoria a domicilio desde la llegada de Zidane

Bale y Cabrera luchan por un balón. Imagen: EFE

Cuatro partidos. Eso es lo que le queda a este Real Madrid para irse de vacaciones y resetear un año para el olvido. El conjunto blanco sigue esperando esa fecha como agua de mayo, o al menos eso es lo que demuestra partido tras partido, por lo menos en las primeras mitades, donde su juego es insulso, pobre y sin una identidad propia.

Los primeros cuarenta y cinco minutos del encuentro no pasarán a la historia del fútbol. Tanto Real Madrid como Getafe no llegaron prácticamente al área rival y no generaron nada de peligro. Solo Benzema ofreció algún destello y parecía que cuando tenía el balón en sus pies iba a pasar algo.

El equipo de Bordalás se jugaba algo más que tres puntos y fue fiel a su estilo: aguerrido, intenso y no dejando un segundo de respiro a su rival. Había mucho en juego, nada más y nada menos que mantener la tan ansiada cuarta plaza que da acceso a la próxima edición de la Champions. Sin Djené, cabe destacar el esfuerzo de hombres como Bruno, Cabrera o Miquel.

La única ocasión de la primera mitad fue un disparo de Benzema tras un centro de Bale desde la izquierda que atrapó Soria. Tras ella, el encuentro se fue al descanso con 0-0, el mismo resultado con el que terminó el partido. Por lo menos, la segunda dejó algo más de juego por parte de ambos equipos.

Otra 'Zinedina' tras el descanso

Como viene siendo habitual desde la llegada de Zidane, el Real Madrid reaccionó tras el descanso. Se vio a un equipo más intenso, con más entrega, y en ciertas fases con más juego. Los blancos tocaron mejor el balón y encontraron espacios con los que hizo daño, pero en el momento crucial aparecieron Soria y compañía.

Se vio, con el paso de los minutos, a un Brahim más suelto. El joven talento del Real Madrid demostró su calidad con varios regates y asistencias. En una de ellas casi llegó el gol, pero el posterior disparo de Isco lo tapó un imperial Bruno. Antes la tuvo Carvajal obligando a Soria a realizar la parada del partido. Eran los mejores momentos del equipo de Zidane.

Sin embargo, el Getafe tiró de casta y metió al Real Madrid en su área a base de jugadas a balón parado. Los de Bordalás se lo empezaron a creer y volvieron a su plan inicial adelantando la presión. Gracias a ello lograron sus primeros y únicos acercamientos a la portería de Keylor Navas. Primero con un disparo raso de Molina y luego con otro de Mata.

Final del partido con 0-0 en el marcador, que deja a los de Bordalás en la cuarta plaza, empatado con el Sevilla pero por delante gracias al goal average. Los de Zidane mejoraron en la segunda parte, pero siguen sin conocer la victoria fuera de casa. Para Zidane, tal y como confesó tras el partido, lo mejor fue mantener la portería a cero.

FICHA TÉCNICA

GETAFE: Soria; Damián Suárez, Miquel, Bruno, Cabrera; Hugo Duro (Portillo, min. 72), Maksimovic, Arambarri, Olivera (Ángel, min. 57); Mata (Samu Sáiz, min. 83) y Molina.

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Reguilón; Casemiro, Valverde (Kroos, min. 78), Brahim (Lucas Vázquez, min. 71); Isco, Bale (Asensio, min. 71) y Benzema.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Damián Suárez (min. 38) por parte del Getafe, y a Isco (min. 30), Valverde (min. 63) y Nacho (min. 82) en el Real Madrid.

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez, 13.135 espectadores.