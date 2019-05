El Eintracht de Frankfurt niega el acuerdo con el Real Madrid por Jovic

El diario 'As' publicó este viernes el acuerdo entre Eintracht y Real Madrid por 60 millones

Jovic es uno de los objetivos principales del club blanco para reforzar el ataque

Luka Jovic celebra un gol con el Eintracht. Imagen: Reuters

Luka Jovic, del Eintracht de Frankfurt, parece condenado a fichar por el Real Madrid. El delantero serbio de 21 años es uno de los grandes objetivos del club blanco para reforzar el puesto de delantero de cara a la próxima temporada, aunque de momento parece que habrá que esperar.

Este pasado viernes, el diario 'As' publicó el acuerdo entre el club alemán y el Real Madrid por el joven ariete de 21 años. Un acuerdo que se cerraría en torno a los 60 millones de euros para las próximas seis temporadas.

Hoy, sábado, el Eintracht ha negado el acuerdo por medio de su director deportivo, Fredi Bobic. "No ha habido contactos con el Real Madrid. Por una vez no es una mentira piadosa, de verdad que aún no nos hemos puesto en contacto. Les conozco muy bien", ha asegurado en unas declaraciones a ESPN.

Jovic está en la 'pole' para ser el nuevo delantero del Real Madrid, pero de momento habrá que esperar acontecimientos. El Eintracht busca hacer caja por un jugador que está en la agenda de varios de los mejores equipos europeos. Hace unas semanas el equipo alemán ejecutó la opción de compra al pagar 7 millones de euros al Benfica.