Las cuentas de LaLiga: qué necesita cada equipo para ir a Europa y no descender a Segunda

LaLiga Santander 2018-2019 está cerca de finalizar. A falta de dos jornadas, todos los equipos, salvo el Barcelona, Rayo Vallecano, Huesca, Atlético de Madrid y Real Madrid, tienen algo en juego: acceso a la Champions, Europa League y descenso a Segunda División.

Champions League

4º Getafe (58 puntos): el equipo de Bordalás tiene la Champions League a cuatro puntos, algo que sería histórico para un equipo tan modesto. Para ello necesitan sumar cuatro puntos en los partidos ante Barcelona (fuera) y Villarreal (casa). Los culés no se juegan nada y el 'submarino amarillo' podría estar ya salvado.

5º Valencia (55 puntos): para entrar en Champions, los de Marcelino lo tienen complicado, pero no imposible. Los chés necesitan sumar tres puntos más (ante Alavés en casa y Valladolid fuera) respecto a lo que haga el Getafe y al menos los mismos puntos que sume el Sevilla. En un hipotético empate a puntos con Getafe y Sevilla sería el Valencia el que iría a Champions.

6º Sevilla (55 puntos): el equipo de Caparrós necesita un auténtico milagro para ocupar la cuarta plaza de LaLiga. Los sevillistas necesitan sumar cuatro puntos más que el Getafe y uno más de lo que haga el Valencia en sus partidos ante Atlético (fuera) y Athletic (casa).

Europa League

7º Athletic (50 puntos): los 'leones' necesitan sumar cuatro puntos ante Celta (casa) y Sevilla (fuera) para asegurarse la Europa League. Si solo suma tres podría quedarse fuera, ya que tiene el 'goal average' perdido con Real Sociedad y Espanyol.

8º Real Sociedad (47 puntos): para entrar en Europa, los txuriurdines necesitan sumar tres puntos más que el Athletic y los mismos que el Espanyol, siempre que los 'pericos' no les superen en el 'goal average' que todavía está pendiente, pues se miden en la última jornada (3-2 para la Real en la ida).

9º Espanyol (47 puntos): los 'pericos' se enfrentan en las dos últimas jornadas al Leganés (fuera) y Real Sociedad (casa). Los de Rubi necesitan sumar tres puntos más que el Athletic, y en ese caso empatarían a puntos con el 'goal average' ganado.

10º Alavés (47 puntos): los 'babazorros' han perdido peso en las últimas semanas y ahora solo pueden optar a la Europa League. Para ello necesitan sumar tres puntos más que el Athletic y uno más que Real Sociedad y Espanyol. Se enfrentan en las dos últimas jornadas a Valencia (fuera) y Girona (casa).

11º Eibar (46 puntos): los armeros intentarán clasificarse para Europa por primera vez en su historia. Primero jugarán ante el Villarreal (fuera) y cerrarán la temporada ante el Barcelona (casa). En estas dos jornadas necesitan sacar los seis puntos, que no ganen ambos encuentros ni Real Sociedad, ni Espanyol ni Alavés, y que el Athletic no sume más de un punto.

12º Leganés (45 puntos): los 'pepineros' necesitan ganar sus dos partidos ante Espanyol en casa y Huesca fuera, que el Athletic pierda sus dos encuentros y esperar fallos de Real Sociedad, Espanyol, Alavés y Eibar

13º Betis (44 puntos): los de Setién, inmersos en una crisis de resultados, necesitan que se les alineen todos los astros. Para ir a Europa deben ganar sus dos partidos (Huesca casa y Real Madrid fuera), que el Athletic pierda los suyos, que el Espanyol gane a la Real y pierda su otro partido, que la Real además de perder contra el Espanyol, no gane su otro partido, que el Alavés sume como mucho dos puntos, que el Eibar no sume más de tres y que el Leganés no sume más de cuatro.

Descenso

14º Celta (40 puntos): los vigueses jugarán ante Athletic (fuera) y Rayo (casa). Con una victoria, el Celta aseguraría la permanencia en Primera División. Tiene perdido el 'gol average' con Levante y Valladolid, dependerán del general contra el Girona y se lo tiene ganado al Villarreal.

15º Villarreal (40 puntos): el equipo de Calleja jugará ante Eibar, ya salvado, y Getafe (fuera de casa). Está en una posición parecida a la del Celta: con una victoria certificaría su permanencia en la máxima categoría. Le tiene ganado el 'goal average' a Levante, empatado con Girona y perdido con Celta y Valladolid.

16º Levante (40 puntos): si el Levante gana el Girona (en Montilivi) la próxima jornada estaría salvado. Si pierde, el equipo granota necesitaría sumar como mínimo un punto más de lo que haga el equipo catalán en la última jornada ante el Atlético (en casa), o esperar que el Valladolid no sume más de dos puntos más que él.

17º Valladolid (38 puntos): el equipo pucelano se medirá al Rayo (fuera) y Valencia (casa). Para salvarse, los vallisoletanos necesitan sumar los mismos puntos que el Girona.

18º Girona: (37 puntos): los de Eusebio se la jugarán ante el Levante la próxima jornada. Necesita sumar tres puntos más que los granotas (al que ganaría el average si le gana) o dos puntos más que el Valladolid. Puede ser de Segunda el próximo domingo si pierde, el Valladolid gana y puntúan Celta y Villarreal. En la última visitan el campo de Mendizorroza.