Federer retorna a la tierra y a Madrid con victoria exprés sobre Gasquet

El suizo ganó su partido en dos sets (6-4 y 6-2)

Imagen: EFE

El tenista suizo Roger Federer retornó después de mucho tiempo a la tierra batida y al Mutua Madrid Open con una victoria sencilla ante el francés Richard Gasquet por 6-2, 6-3, en un martes en el que el serbio Novak Djokovic también firmó un plácido debut ante el estadounidense Taylor Fritz (6-4, 6-2), y que en el Premier Mandatory de la WTA dejó el amago de susto de la española Sara Sorribes, que dijo adiós haciendo trabajar a la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka.

Los espectadores que se acercaron a la Caja Mágica a ver a dos de los principales favoritos como Djokovic y Federer apenas pudieron 'disfrutar' porque ambos solventaron sus estreno a alta velocidad. Entre los dos, ni siquiera llegaron a las dos horas de juego, 1:05 el balcánico, y 54 minutos el de Basilea, los dos partidos más cortos de la jornada.

Este era el que más expectación había levantado, ayudado por el mejor horario de las 20.00. El ganador de 20 'Grand Slams' no jugaba en la capital desde 2015 y había ganas de volver a verle, y el suizo no defraudó con un triunfo rápido y sencillo ante un Gasquet que no pudo hacer nada pese a la larga ausencia de su rival de la arcilla roja.

Federer no jugaba un partido en esta superficie desde que cayese eliminado por Dominic Thiem en Roma en 2016, pero su mayor calidad le bastó ante el francés al que dominó con su demoledor 'drive' y su poderoso saque. 28 ganadores lideraron el debut del de Basilea, que hizo siete saques directos y no dio demasiadas opciones al resto de su rival.

Un 'break' rápido dio ventaja al suizo, que quiso jugar a un ritmo muy alto y sin demasiados intercambios, apoyado en su derecha con la que hizo mucho daño a un Gasquet que en 24 minutos ya había perdido el set. En el segundo, el de Béziers, verdugo de Alejandro Davidovich, mejoró y no permitió una rotura que hiciera sentirse más cómodo a su rival, pero este, fiel a su estilo, esperó a los compases finales para acelerar, lograr el quiebre y cerrar por la vía rápida ante la ovación de la Manolo Santanda.