Una intoxicación alimentaria de Marin Cilic manda a Novak Djokovic directo a las semifinales de Madrid

El tenista croata Marin Cilic ha anunciado este viernes su retirada del Mutua Madrid Open debido a la "noche terrible" que ha pasado por "un caso de intoxicación alimentaria", dejando el camino libre a Novak Djokovic, que pasa a semifinales sin vestirse de corto.

"Estimados seguidores, organizadores del Mutua Madrid Open y Djokovic. Lamento anunciar que debo retirarme del partido de hoy. He pasado una noche terrible por un caso de intoxicación alimentaria. Estoy muy decepcionado de que mi estancia en Madrid termine de esta manera. Gracias por el apoyo", anunció Cilic en sus redes sociales.

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.