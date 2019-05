La impaciencia de Zinedine Zidane antes de la reforma de verano del Real Madrid

El técnico, hastiado de un final de temporada agónico

Ha ido dejando detalles de las posibles salidas de verano

Su verdadera tarea comenzará una vez acabe el curso

Una nueva visita del Real Madrid se tradujo en una derrota que erosiona todavía un poco más la imagen de una escuadra que, desde que fuese eliminada por el Ajax en Champions, no ha sido capaz de dar la cara en una temporada que se está haciendo eterna en Concha Espina. Al término del choque ante la Real Sociedad, Zinedine Zidane lo escenificó.

"Es mejor que se acabe ya la Liga", decía el galo en rueda de prensa en Anoeta. Su equipo, sobrepasado otra vez lejos del Bernabéu, sumaba su decimoséptima derrota, pero registro de todo el siglo XXI. A 18 puntos del líder, otra vez tercero en el campeonato y esta vez sin el elixir de la Champions. Sin reacciones, un plantel que hace un año ganaba la tercera 'Orejona' consecutiva se ha quedado sin argumentos para sostenerse.

El discurso de Zidane se ha repetido en las dos últimas salidas, contra Rayo y Real Sociedad. Dos duelos saldados con derrotas y una mala imagen de los suyos. En Vallecas, 'Zizou' expuso su deseo de que acabase la temporada y cargó contra sí mismo y los jugadores. En Anoeta, quiso tirar de optimismo y aseguró que el partido había dejado detalles de sus futbolistas.

Lo cierto es que la vida no ha cambiado demasiado en el Bernabéu desde que Zidane volviese. Los jugadores que han recuperado protagonismo con él no han respondido. Es el caso de un Marcelo superado y con la garantía de seguir en la 19/20, de unos Isco y Asensio invisibles, de unos Kroos, Casemiro y Modric alejadísimos de su mejor versión. Tan solo Vinicius, el buen hacer de Benzema y los chispazos de Brahim han dado leves esperanzas a una entidad que se ve abocada a la renovación en verano.

Es este proceso de reforma el que agita la impaciencia de un Zidane que ya ha dejado entrever algunas de las posibles salidas con varias de sus decisiones. Si en abril ya avisaba de que en el plantel habría cambios y de que se podría hacer "caja" con bastantes de sus jugadores, sus movimientos han sido significativos.

Las figuras de Gareth Bale, Dani Ceballos y Marcos Llorente están claramente señaladas. El galés se ha quedado fuera de la convocatoria en los dos últimos partidos y, después de la derrota ante el Rayo, no ha contado para un Zidane que no ha apoyado públicamente la continuidad del de Cardiff el curso que viene. El sevillano, que no tiene afinidad con el técnico (llegó a decir que, de haber seguido el pasado verano, habría buscado una salida), solo ha jugado 180 minutos en dos meses. Por su parte, el madrileño ya ha recibido el 'OK' de su entrenador para irse: "Tras dos años aquí, se merece jugar".

Vendrán nuevos jugadores que tapen los huecos que dejen las marchas. Los primeros, Rodrygo y Militao. También podría ser el caso de un Luka Jovic del que ya se ha filtrado un acuerdo por unos 60 millones de euros. También el de Hazard, que ya ha advertido de que el Chelsea conoce sus intenciones (recalar en el Real Madrid, se supone) desde hace dos semanas. Habrá, probablemente, más incorporaciones. Y más salidas. Tarea para un Zidane que ya quiere vía libre para pensar en el Real Madrid del futuro sin las ataduras del presente.