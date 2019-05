Una decisión y un cisma agitan la portería del Real Madrid

El club confirma a Keylor Navas que no cuenta con él para la 19/20

Para acompañar a Courtois, dos opciones: Lunin o Luca Zidane

Foto: Reuters.

El verano va a ser un periodo de cambios y reforma en el Real Madrid, y su portería no va a escapar a ello. El club blanco se dispone a dejar claros los papeles en el arco de cara al próximo curso y ello pasa por la consolidación de Thibaut Courtois como portero titular, dejando a Keylor Navas en una posición muy delicada y abriendo la pelea por la plaza de suplente.

La noticia la adelantó Jugones y fue después confirmada o matizada por los grandes medios madrileños: el Real Madrid ya ha comunicado a Keylor Navas que no cuenta con él para la temporada 19/20, en la que el ex del Chelsea gozará de casi todos los minutos. Zinedine Zidane, tras anticipar que no deseaba mantener un debate en la portería, ya había avisado que en esa zona podía "pasar de todo". Y la decisión ha sido acabar con la importancia del 'tico', pilar de las tres Champions seguidas pero ya relegado a la suplencia con la llegada de Courtois.

Al margen de lo que suceda con el futuro de Keylor, la incógnita que se abre en este momento es quién acompañará a Courtois en la portería. Y hay debate. Son dos las alternativas: Andriy Lunin y Luca Zidane.

El club es partidario de dar preferencia por un portero, Lunin, que ha tenido pocos minutos pero de calidad en el Leganés. El equipo pepinero aspira a una segunda cesión del ucraniano, que llegó el pasado verano a Concha Espina como una apuesta de futuro casi desconocida para el público en general.

Sin embargo, Zidane tendría otra opinión. Según informa Marca, el entrenador querría que fuese su hijo Luca el elegido para ese puesto. Cuarto portero al comienzo de la temporada, la marcha de Kiko Casilla al Leeds en el mercado de invierno le colocó como tercer meta y tuvo la oportunidad de debutar en LaLiga 18/19 ante el Huesca en una decisión de su padre que dio mucho que hablar.

El debate en el club no tiene en cuenta parentescos: de la misma forma que se valora que Luca es una más de las opciones a tener en cuenta, en la entidad aún se cree que Lunin debe ser el portero que acompañe a Courtois. Pero la decisión aún no está tomada.