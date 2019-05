Pau Gasol dice adiós al Mundial de China por su lesión en el pie

Sergio Scariolo, seleccionador español, confirma la mala noticia

El pívot tuvo que ser operado por una fractura en el pie izquierdo

Foto: EFE.

Pau Gasol no podrá jugar el Mundial de China de baloncesto con la selección española. El pívot no se podrá recuperar a tiempo de la fractura en su pie izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano la semana pasada, según ha confirmado Sergio Scariolo, seleccionador español, en una entrevista a As.

Aunque el cálculo de los plazos hacía muy difícil la llegada del jugador del Milwaukee Bucks (será agente libre en verano y no jugará en los 'playoffs' de la NBA), Scariolo ha adelantado la noticia, que supone un duro golpe al juego interior de la selección española.

"Su baja es un mazazo porque es un jugador histórico y, en términos de liderazgo, mucho más. Será la primera vez que en un gran campeonato no tengamos ni a Navarro ni a Gasol a la vez", asegura Scariolo a As.

El seleccionador ha asegurado que el objetivo del combinado nacional es conseguir, como mínimo, el pasaporte para los Juego Olímpicos de Tokio de 2020 para que el de Sant Boi tenga la opción de jugar su último gran torneo con la Selección.

Gasol, que cumple 39 años en julio, podría retirarse con la Selección cumpliendo 40 y con un gran palmarés a sus espaldas: tres Eurobasket, un Mundial, dos platas y un bronce olímpico.