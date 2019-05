Moscú vuelve a reinar sobre Europa tras la victoria del CSKA ante el Efes en Vitoria

El MVP fue para Will Clyburn con 20 puntos y 19 de valoración

Larkin trató de lograr la épica pero sus 29 puntos no fueron suficientes

El primer trono de Itoudis con los moscovitas da a estos su octava

Foto: Reuters.

El CSKA de Moscú se ha proclamado campeón de la Euroliga tras vencer por 83-91 al Anadolu Efes en una apretada final de la Final Four de Vitoria. Con este triunfo, el conjunto moscovita vuelve a dominar sobre la canasta del viejo continente y suma su octavo título, el primero bajo el mando de Dimitrios Itoudis. El MVP, para Will Clyburn con 20 puntos y 19 de valoración.

Hay nuevo campeón de Europa. El CSKA toma el relevo del Real Madrid tras ser el mejor en la Final Four. En los momentos decisivos a los rusos no les falló el pulso y consiguen el preciado trofeo tres años después. Así, no hubo sorpresa total con la que amenazaba el Efes de Larkin (que en la 17/18 fue el último clasificado) y De Colo, Higgins, Clyburn y compañía salen como reyes de Europa. También Sergio Rodríguez, que pese a no ser clave en la victoria final, sí lo fue en semifinales.

Ya desde un primer momento los de Itoudis comenzaron a golpear con su mazo. De tres, de dos o de lo que hiciese falta, el cuadro moscovita respondía a cada canasta del Efes y, en especial de Shane Larkin. De esta forma se tradujeron los primeros siete minutos, sin ningún equipo tomando la iniciativa y ambos guardando las formas por lo que estaba por venir. Hasta que Higgins empezó a enchufar todo lo que le llegaba. El estadounidense, certero desde el perímetro lanzó a los suyos hasta un +12 a falta de 30 segundos (17-29).

No se había quedado aquí el poderío de los de Moscú, que siguieron con todo su arsenal hasta marcharse a 14 puntos, nada más comenzar el segundo cuarto. Sin embargo, una antideportiva de Hines, hizo despertar a los turcos para meter su primera canasta en juego a falta de 6.30 para el descanso. Simon, uno de los cuatro jugadores que formaba parte de la plantilla de la pasada campaña, fue el encargado de liderar la reacción y con 5 puntos seguidos, a los que se sumaron tres tiros libres de Larkin sobre la bocina, acercaron al Efes a dos antes de encarar el túnel de vestuarios (42-44).

Tras la reanudación, los turcos lograron ponerse por delante en el marcador desde el primer cuarto. Fue gracias a un triple de Simon, pero el CSKA empezó aquí a subir su intensidad en defensa y sumado al acierto bajo el aro de los pívots, consiguió marcharse de nuevo hasta más de 10 puntos. Ataman, siempre confeso de la anarquía de los suyos, trató de cortar la racha de los rusos y para ello metió a tres bases. Cambio que le dio cierta eficiencia, pues con un triple de Larkin (pesado como nadie en la remontada) se pusieron seis abajo antes de los últimos diez minutos.

Era la recta final y el CSKA, que el viernes le tocó remontar, esta vez no iba a dejar escapar otra victoria. El 'Chacho, sin ser clave pero resolutivo cuando hay que serlo, devolvió el +9 antes de que la estrella de Efes y Dunston pusiesen a los suyos a cuatro a falta de siete minutos (69-73). Con los turcos a la desesperada y los de Itoudis conscientes de su misión, apareció De Colo (otro que no falla cuando más pesan los nervios). El francés clavó un triple antes de que Ataman cometiese una técnica por entrar de lleno en la pista con sus protestas y ahí empezó a haber un claro campeón. Remaron Micic y Larkin con sus mejores movimientos, Hackett dio emoción a los últimos segundos con una técnica, pero al CSKA no le falló el pulso. Clyburn, merecido MVP por su constancia, Higgins y De Colo mataron el encuentro.

Moscú volvía a dominar sobre Europa. La canasta naranja es ahora roja y Vitoria será siempre sede para el recuerdo de la afición rusa. Itoudis ya tiene su esperado premio, también un gran elenco de jugadores que ahora deberán resolver su futuro. ¿Tratar de repetir título o alejarse de los zares para triunfar en otro lugar? Eso vendrá con la próxima temporada, de momento el CSKA ya tiene ocho Copas de Europa.

FICHA TÉCNICA

-RESULTADO: Anadolud Efes 83-91 CSKA Moscú.

-ANADOLU EFES: Larkin (29), Moerman (2), Micic (10), Anderson (7) y Dunston (13); Beaubois (3), Balbay (-), Motum (4), Sanli (-), Tuncer (-), Pleiss (-) y Simon (15).

-CSKA MOSCÚ: De Colo (15), Clyburn (20), Hackett (7), Kurbanov (7) y Hunter (7); Bolomboy (-), Peters (-), Ukhov (-), Rodríguez (6), Vorontsevich (-), Higgins (20) y Hines (9).

-PARCIALES: 20-29, 22-15, 20-24 y 21-23.

-ÁRBITROS: Robert Lottermoser (ALE), Luigi Lamonica (ITA) y Olegs Latisevs (LET).

-PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, con capacidad para 15.544 espectadores.