Las notas de LaLiga: del sobresaliente del Barcelona al suspenso del Real Madrid

Dos sobresalientes, cinco notables, siete aprobados y seis suspensos en LaLiga 2018/2019

Leo Messi levanta el título de LaLiga Santander. Imagen: Reuters

La temporada futbolística 2018/2019 ha llegado a su fin con el encuentro disputado en Ipurua entre Eibar y Barcelona. El conjunto azulgrana ha demostrado ser de nuevo el mejor en una liga en la que tardó en arrancar, pero cuando lo hizo nadie le pudo seguir el ritmo. Para los culés supone la octava en los últimos once años.

Aparte del Barcelona, LaLiga ha dejado varias sorpresas, como la clasificación del Getafe para la Europa League, la permanencia del Valladolid o el descenso del Girona. Por su parte, el Real Madrid ha protagonizado una vez más el gran batacazo de la temporada.

1º Barcelona: sobresaliente

El equipo azulgrana cogió por primera vez el liderato en la tercera jornada. Después tuvo un tira y afloja con el Sevilla de Machín, pero a partir de la jornada 14 no soltó el liderato. Messi, de nuevo, ha sido el que ha tirado del carro convirtiéndose en el pichichi de la competición con 36 goles. Mención especial también para Ter Stegen y Piqué, dos hombres que han dado seguridad en el plano defensivo.

2º Atlético de Madrid: aprobado

El equipo rojiblanco hizo una gran inversión en fichajes, pero no supo aguantar el ritmo del Barcelona en el tramo final de la temporada. Los de Simeone deben aspirar a más y en muchas jornadas echaron en falta a un delantero centro. Su puntuación, 76 puntos, no es suficiente para intentar aspirar al trono de la competición. Ha terminado a once puntos del Barcelona.

3º Real Madrid: suspenso

Esta ha sido la peor temporada del Real Madrid en puntos, 68, desde la 2001/2002, en la que se lograron 66. Además, este equipo pasará a la historia negativa del club por ser el menos goleador del siglo, con tan solo 63 goles. Ni Lopetegui, ni Solari ni Zidane dieron con la tecla para motivar a unos jugadores que evidenciaron el desgaste del año anterior.

4º Valencia: aprobado

Los chés fueron de menos a más durante la temporada y a falta de dos jornadas se metieron en puestos de Champions League. La falta de gol en el primer tramo del curso pudo condenar al equipo, pero la confianza en Marcelino fue clave para conseguir la remontada. Objetivo cumplido en el año del centenario.

5º Getafe: sobresaliente

Sin duda, la gran revelación de la temporada. Los de Bordalás estuvieron cerca de meterse en Champions por primera vez, pero aún así han logrado la mejor clasificación liguera de su historia. Uno de los equipos más difíciles de batir que ha basado su éxito en tener una buena defensa e importante pólvora en el ataque. Los azulones han estado en Champions once jornadas: de la 25 a la 31 y de la 33 a la 36.

6º Sevilla: aprobado

Claramente, de más a menos. El equipo hispalense empezó la temporada de cine a los mandos de Machín. De hecho, fue el principal rival del Barcelona en el primer tramo de LaLiga, colocándose líder en la primera, octava y decimotercera jornada, pero a partir de ahí el equipo se diluyó como un azucarillo, hasta el punto de que le costó el puesto a Machín. Con Caparrós empezó bien y con opciones de meterse en zona Champions, pero las últimas jornadas volvieron a perder comba. Por lo menos jugarán en Europa. Objetivo mínimo cumplido.

7º Espanyol: notable

El equipo 'perico' jugará en Europa después de 12 años gracias a su arreón final. Los de Rubí arrancaron la temporada como motos (segundos en la jornada 11), luego bajaron el ritmo (colocándose a tres puntos del descenso en la jornada 21), y finalmente volvieron a dar el última estirón para terminar en séptimo lugar. La aparición de Borja Iglesias, lo mejor de la temporada espanyolista.

8º Athletic: aprobado

El primer descenso del Athletic pasó por la cabeza de muchos aficionados del club bilbaíno. Y es que hasta la jornada 17, el equipo estuvo posicionado en zona de descenso. Con el despido de Berizzo y la llegada de Garitano, el Athletic cambió por completo su dinámica hasta el punto de llegar con opciones a puestos Champions en las últimas jornadas. El único pero es que perdió la plaza de la Europa League en la última jornada en detrimento del Espanyol.

9º Real Sociedad: aprobado

Después de un inicio irregular de la mano de Asier Garitano, la Real Sociedad confió de nuevo en Imanol Alguacil, que mejoró las prestaciones del equipo. Hasta las últimas jornadas tuvo opciones de clasificarse para Europa, pero no estuvo tan acertado como el Espanyol. De hecho, la victoria en Cornellá en el último partido liguero le hubiera dado la ansiada séptima plaza.

10º Betis: aprobado

El equipo de Setién fue de más a menos durante la temporada. De rozar los puestos de Champions a despedirse en las últimas jornadas de optar a jugar en Europa League. El juego de Setién no ha convencido a los aficionados, que pidieron su 'cabeza' en el último tramo de la temporada. Eso sí, es el único equipo que ha ganado como visitante a Real Madrid y Barcelona.

11º Alavés: notable

La temporada iba camino de ser de matrícula de honor, rozando los puestos Champions durante los dos tramos de la temporada, pero en el último, el equipo 'babazorro' se vino abajo hasta terminar en la undécima posición. Aún así, la clasificación final del Alavés la hubiera firmado cualquier aficionado a principio del curso con una plantilla que no estaba diseñada para jugar en Europa.

12º Eibar: notable

Otra temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Instalado en la zona media durante casi toda la temporada, el equipo de Mendilibar hizo de Ipurua un fortín y no corrió peligro de bajar a Segunda en ningún momento. Objeto cumplido para uno de los equipos más modestos de Primera División.

13º Leganés: notable

El conjunto 'pepinero' continuará otro año más en la máxima categoría y mucha culpa de ello la tiene Mauricio Pellegrino, que ha sabido dotar a su equipo de un estilo reconocible. Como el Eibar, el Leganés ha hecho de Butarque un seguro de vida, donde ni Barcelona, Real Madrid, Atlético, Valencia y Sevilla lograron la victoria.

14º Villarreal: suspenso

Una de las grandes decepciones de la temporada. El 'submarino amarillo' ha estado rozando el descenso a Segunda División hasta bien entrada la temporada y certificó su permanencia en la penúltima jornada con un equipo para llegar más alto y luchar por entrar en Europa. Mucho cambio de entrenador, algo que no ha ayudado a mantener la estabilidad.

15º Levante: aprobado

El equipo granota solo tenía un objetivo que cumplir esta temporada: la salvación. Aunque llegó en la penúltima jornada en un partido de vida o muerte ante el Girona, el equipo de Paco López seguirá un año más entre los grandes. El Levante, con su estilo atrevido, ha sido uno de los equipos más divertidos de ver.

16º Valladolid: notable

Los vallisoletanos estuvieron coqueteando con los puestos europeos después de un inicio prometedor, pero la realidad de la categoría les hizo bajar varios puestos hasta luchar por la permanencia en las últimas jornadas. Se salvó en la jornada 41 ante el Rayo Vallecano. Era uno de los candidatos a bajar y tan solo estuvo cinco jornadas en los puestos de descenso. El proyecto de Ronaldo sigue vivo y con más dinero para la próxima temporada.

17º Celta: suspenso

El conjunto vigués ha dado una mala imagen durante casi toda la temporada y si no llega a ser por Iago Aspas habría descendido de categoría. Demasiada dependencia en un solo jugador en un equipo que tendría que haber estado en la zona media de la tabla. El cambio de Mohamed fue un error para traer a Cardoso, con el que el equipo se hundió en la clasificación. Escribá estabilizó al Celta, que se salvó matemáticamente en la última jornada.

18º Girona: suspenso

El Girona rozó los puestos europeos en el primer tramo de la temporada y con el paso de las jornadas fue cayendo posiciones en la clasificación. Como suele pasar últimamente con Eusebio, su equipo se desplomó en la segunda parte del curso. Ni Stuani con 19 goles pudo salvar a los gerundenses.

19º Huesca: suspenso

En las apuestas, el equipo oscense era el candidato número uno para descender. La llegada de Francisco dio un aire nuevo al equipo y con los fichajes de invierno el equipo estuvo cerca de salvarse, pero las últimas jornadas condenaron al equipo, ya sin posibilidades de ascenso desde la penúltima fecha.

20º Rayo: suspenso

El equipo rayista era uno de los candidatos a bajar de categoría. Solo ha estado salvado en la jornada 17 y nunca ha dado síntomas de permanecer en la categoría. Los goles de De Tomás no han servido y la llegada de Jémez nunca fue un revulsivo.