El curioso caso de Alfonzo McKinnie: de Luxemburgo a jugar una final de la NBA

En 2015 jugó en la liga de Luxemburgo y en 2019 jugará la final de la NBA

Ha disputado 72 partidos en liga regular y todos los encuentros de playoffs

Alfonzo McKinnie, en un partido con Golden State Warriors. Imagen

Alfonzo McKinnie es un jugador de Golden State Warriors desconocido para el gran público. Nacido en Chicago, este alero de 2,02 metros va a jugar la final de la NBA por primera vez en su carrera. Una carrera que comenzó en 2015 en Luxemburgo de la mano del East Side Pirates.

McKinnie quiso en sus inicios probar en la NBA, pero al no ser drafteado tuvo que buscarse las habichuelas en Luxemburgo, uno de los países con menos tradición por el baloncesto de toda Europa. Allí, el bueno de Alfonzo se salió, promediando 26 puntos en una liga donde no ganaba ni 1.500 dólares al mes.

Después de su etapa en Luxemburgo, McKinnie probó suerte en México, en el Rayos de Hermosillo. Ayudó a llevar a los Rayos al título de la temporada regular y a la final de la liga, donde cayó ante el Nauticos de Mazatlán. En septiembre de 2016, McKinnie pagó 175 dólares por una prueba con los Windy City Bulls de la NBA G League.

En 2017, McKinnie firmó con Toronto Raptors e hizo su debut en la NBA el 19 de octubre de 2017, jugando en un solo minuto ante los Chicago Bulls. Después de disputar 53 minutos en 14 partidos con Toronto, se fue a la G League con Raptors 905, afiliado de la NBA. En 2018, el equipo canadiense renunció a McKinnie y su suerte cambió gracias a Steve Kerr.

En el comienzo de la presente temporada, los Warriors se hicieron con McKinnie al faltarles una plaza en su rotación tras la baja de Patrick McCaw. El jugador de Illinois realizó su mejor partido precisamente en Chicago con un doble-doble (19 puntos y 10 rebotes) en 27 minutos y tras salir desde el banquillo. Durante la temporada, McKinnie ha disputado 72 partidos con 13,9 minutos por encuentro y una media de casi cinco puntos anotados.

Elogios de Kerr y Thompson

"Venir desde Luxemburgo a jugar en los playoffs de la NBA para los campeones defensores es una historia increíble", relató Klay Thompson, uno de los jugadores franquicia de Golden State Warriors. Y es que McKinnie ha disputado ya todos los partidos de su equipo durante los playoffs, con una media de 11 minutos y más de 3 puntos por partido. "Se lo merece porque trabaja muy duro", confesó el escolta de GSW.

Su entrenador, Steve Kerr, está muy contento con su esfuerzo y nunca ha dudado en elogiar su trabajo. "Lo que más me gusta sobre 'Zo' es que no tiene miedo. No esquiva ningún tiro. Fue desechado y trabajó mucho para este punto de su carrera".

McKinnie no es una estrella, pero es de los jugadores que hacen equipo y ayudan a ganar anillos. La responsabilidad es cosa de otros, como Durant, Curry, Thompson, Green o Iguodala.