La mano del rey Messi contra un Valencia que quiere irse de copas por el Centenario

Valverde llega ratificado, pero inmerso en un mar de dudas desde Anfield

Marcelino, con todos listos tras coger la cuarta plaza que lleva a la Champions

El Barça busca la quinta seguida y el cuadro ché la primera desde 2008

Foto: Cordon Press.

Último asalto. El campeonato español echa su cierre 18/19 con la final de la Copa del Rey. Un encuentro, sobre el estadio Benito Villamarín, que acogerá a Barcelona y Valencia en búsqueda del trono español. El conjunto más potente de la temporada, que sin embargo llega en un difícil momento y con ganas de terminar el curso, ante el más lanzado en 2019. Con el Centenario de fondo y el impulso por la plaza de Champions League, el cuadro ché quiere amargar la quinta seguida al club culé.

No ha habido otro color que el blaugrana en los últimos años del torneo copero. Athletic, Sevilla, Alavés y de nuevo el equipo hispalense han sucumbido al poderío del rey Barça. De la mano de un Messi estratosférico, el vestuario azulgrana ha ido afianzando su liderato como club con más Copas (30) y esta vez este trofeo servirá como cierre a una campaña que puede volver a tener un doblete amargo o convertirse en la peor de las noticias. Porque en la Ciudad Condal se han exigido en los últimos años todos los títulos, con especial importancia la Champions League, y eso a la larga acaba pesando.

Perdida 'La Orejona', con debacle de por medio, LaLiga (que ya es tendencia) sabe a poco y la Copa a menos. Sin embargo, siempre es mejor ganar que perder y tener al '10' de tu lado es una exigencia. De esta forma saldrá el Barcelona a un Villamarín, y para abrir la palma entera de su mano. Cinco seguidas, que se dice pronto, es algo también que puede quedar para el recuerdo.

Pero no será fácil la tarea, pues el tramo final de temporada ha sido duro en Can Barça y Valverde ha ido perdiendo a varios de sus efectivos por el camino. Ter Stegen, que no iba a ser titular, Dembélé y Suárez no podrán estar en el césped verdiblanco, por lo que Coutinho tendrá que forzar. El brasileño, que no ha tenido un buen curso, viene de una lesión con la que tendrá que lidiar para tratar de cerrar con buen pie la campaña y quién sabe si su etapa culé.

También Semedo y Arthur llegan tocados y ambos se disputarán el único puesto, a priori, disponible en un revolucionario 4-4-2 con Messi y Coutinho en punta de lanza. El portugués sufrió un duro golpe craneal hace ya un mes, mientras que el carioca arrastra molestias en el pubis. Esto y el estado de Arturo Vidal, de lo mejor estos meses, hacen indicar que será el lateral quien salga en el once desplazando a Sergi Roberto al medio. El resto, lo previsible con Cillessen despidiéndose bajo palos, Piqué y Lenglet comandando la defensa, Jordi Alba acaparando el carril izquierdo y Busquets y Rakitic adjudicándose los mandos del equipo.

Cien años para hacerse con la octava

Enfrente estará un cuadro valencianista que quiere cerrar la fiesta final. Los de Marcelino comenzaron de la peor forma posible la temporada, pero con la llegada del nuevo año y su Centenario se reactivaron hasta estar cerca de firmar un curso de ensueño. Agarrada, en la última jornada, la cuarta plaza que da acceso a disputar la Champions 19/20 y con las semifinales de la Europa League en el recuerdo, que dejaron una sensación agridulce, la Copa ha servido como ilusión a una afición ché que no ve un título desde 2008.

En aquella edición los del Turia se hicieron con el trofeo copero, pese a mala temporada, y once años después quieren repetir semejante gesta. Con toda la plantilla lista para la batalla, A Heliópolis Marcelino se llevará un cuadro enchufado y solo con la duda de Garay pendiente. El central argentino, único del vestuario que sabe lo que es ganar este título (Real Madrid 2011), llega renqueante de sus molestias pero podría forzar para intentar frenar a Messi.

Con Jaume Domènech como titular fijo, en pos de Neto, y Piccini volviendo a la habitual línea de cuatro atrás con Gabriel y Gayà y el propio Garay o Roncaglia, el medio del Valencia estará formado por Wass, Coquelin, un Guedes del que se espera su gran noche y un Parejo que quiere levantar su primera conquista en Mestalla. Rodrigo, héroe ante el Getafe que levantó el ánimo del equipo, y Gameiro que le ha ganado la partida a Mina en el tramo final, cerrarán el once que busque la octava ante el Rey.

Doblete que cure la tristeza de la Champions o título que redondee los cien años de historia. En estas se debate una Copa del Rey que también podría ser la quinta seguida en el Camp Nou o la primera más de una década después en el Turia. Barcelona y Valencia se disputan el cierre final de la temporada en España. Todos buscan a Messi, pero estos partidos suelen traer héroes inesperados.