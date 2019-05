Federer y Muguruza debutan con victoria en Roland Garros

El suizo, sin problemas ante el italiano Sonego (6-2, 6-4, 6-4)

La española, sufriendo contra Townsend (5-7, 6-2, 6-2)

Foto: Reuters.

El tenista suizo Roger Federer, cabeza de serie número 3, en el torneo de Roland Garros, hn debutado este domingo en el torneo parisino con victoria por la vía rápida y mostrando un buen desempeño.

Federer batió al italiano Lorenzo Sonego por 6-2, 6-4 y 6-4 en apenas una hora y 41 minutos, para lo que significaba el regreso del suizo cuatro años después al segundo 'Grand Slam' de la temporada. En la próxima ronda, se enfrentará al alemán Oscar Otte, verdugo del tunecino Malek Jaziri (6-3, 6-1, 4-6 y 6-0).

Más le costó a Garbiñe Muguruza, que tuvo que recurrir a un tercer set y a una remontada ante la estadounidense Taylor Townsend por 5-7, 6-2 y 6-2 en su partido de primera ronda en la arcilla parisina.

"Ha sido un día difícil. Siento una gran satisfacción por ganar. No conocía a esta jugadora, tiene un juego diferente, muy zurda. Me ha costado al principio, saber cómo jugarle. También estaban los nervios, ha sido una mezcla de todo. Una vez pasado ese momento me he encontrado poco a poco mejor y he sido más inteligente", ha valorado la jugadora nacida en Caracas.