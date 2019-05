El plan de regeneración del Barcelona tras el batacazo en Copa

El club quiere reforzar la defensa (central y lateral zurdo) y la delantera

Jugadores como Coutinho, Umtiti e incluso Rakitic pueden marcharse

La continuidad de Ernesto Valverde no está ni mucho menos garantizada

Foto: EFE.

El batacazo del Barcelona en Copa, perdiendo la final contra el Valencia, ha puesto el broche a lo que, a pesar de la victoria en Liga, ya es una crisis de Estado en la entidad blaugrana, que busca soluciones ante lo que parecen los primeros síntomas de agotamiento de su plantilla y la aparición en el horizonte de un posible fin de ciclo.

El País aporta algunas de las vías de acción del Barça, que se expone a movimientos en su plantilla y en sus altos cargos. Atendiendo a lo primero, se retocará el plantel y habrá salidas y llegadas sonadas. El club deberá ser activo en el mercado de fichajes de verano en todos los sentidos.

A Frenkie de Jong, ya fichado por 75 millones, y Jean-Clair Todibo, Emerson y Ludovit Reis, se sumarán nuevas incorporaciones. El Barça apunta a las demarcaciones de delantero, lateral zurdo y defensa central. Este último tiene nombre: Matthijs de Ligt, que sigue con dudas y abierto a las ofertas que otros grandes de Europa le han hecho.

Un sustituto para Luis Suárez se entiende como una necesidad que no se ha sabido cumplir en los últimos años y ahí se encuadra a un Antoine Griezmann que hasta el 1 de julio no ve rebajada su cláusula de rescisión de 200 a 120 millones de euros. En cuanto a un relevo a Jordi Alba, señalado en los encuentros ante Liverpool y Valencia, no se apunta a la casa (quedan descartados Miranda y Cucurella, que no se quedará en Can Barça tras un buen año con el Eibar).

Si hay llegadas, habrá que hacer hueco a los que entren. Philippe Coutinho se erige como la venta más probable, aunque también la más complicada. El brasileño, fichaje más caro de la historia del club hace tan solo año y medio (por 120 millones de euros más variables), ha decepcionado y la desconexión es total. A Samuel Umtiti, desaparecido por el protagonismo de Clement Lenglet y su maltrecha rodilla, le espera el mismo destino. Y otro nombre podría incluirse en esta lista: un Ivan Rakitic que, sin embargo, ha declarado su intención de quedarse...salvo que le digan lo contrario.

Valverde y Segura, en el aire

En paralelo al vestuario, el banquillo y la directiva. Ernesto Valverde, reforzado por el club tras la debacle en Anfield, ha sufrido un nuevo golpe a su posición en Can Barça y su permanencia no está, ni mucho menos, garantizada. En duda, su capacidad para revertir la dinámica del equipo y si es el hombre indicado para levantar a un vestuario alicaído.

La dirección deportiva también ha quedado 'tocada' en un curso en el que incorporaciones como Malcom o cesiones como las de Murillo y Boateng no han rendido al nivel esperado o, simplemente, no han tenido minutos en una señal de falta de sintonía entre departamentos. La prensa catalana informa de que Eric Abidal, director deportivo, sí se salva de una quema que podría llevarse por delante a Pep Segura, mánager general y figura muy susceptible de pagar los platos rotos.