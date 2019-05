El divorcio que lastró al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo: ambos firman su peor curso en la última década

El club blanco ha rebajado sus datos goleadores por partido hasta un 1,89

El delantero ha firmado un 'triste' 0,65 que solo supera a su etapa inglesa

La peor campaña de ambos juntos marcaron 2,46 y 0,91 goles, respectivamente

Fotos: Reuters.

Hay parejas que parecen estar hechas para vivir etapas idílicas. Esto es lo que pasó entre el Real Madrid y Cristiano Ronaldo, que durante nueve años firmaron un matrimonio perfecto sobre el césped. Los blancos, con su escudo por delante, volvieron a la élite europea tras varios años de debacle, mientras que el delantero, devorador de registros como nadie, se reafirmó como el mejor del mundo. Pero como en las peores pesadillas, el romanticismo llegó a su fin y el pasado verano ambos firmaron un divorcio que a la larga iba a perjudicar a sendas partes. Con el fin del curso en Italia, el portugués ha confirmado lo que era sabido en La Castellana: la 18/19 ha sido la peor temporada goleadora desde la 08/09 (1,89 tantos por partido de los merengues, cuando con el '7' no habían bajado del 2,4, y 0,65 del delantero, cuando en España no había descendido del 0,9).

"La vida sigue adelante", pensó el Madrid, quizás Cristiano o seguramente los dos. El club más potente y el jugador más galardonado, con permiso de un '10', separaron sus caminos imaginando que el otro le echaría de menos mientras él sería igual o más feliz. Pero el sueño se ha dado de bruces con la realidad y con el fin de campaña los números evidencian que lo que pasó en verano de 2018 no ha beneficiado a nadie.

El delantero pensó que su etapa en la capital de España había tocado techo. Flamante campeón por tres años seguidos de la Champions, la celebración de esta se convirtió en el principio del fin y a partir de entonces todo fue un empuje que derivó en Turín. Zidane, consciente de lo que se avecinaba, se marchó como ese abogado que no se quiere meter entre dos amigos, Ronaldo cayó en Rusia con su selección y a su vuelta a Occidente dejó las cosas claras. 117 millones de euros, maleta de por medio, adiós y gracias.

"Que le vaya bien", pensó cada uno mientras por dentro sonreía ante las tragedias del otro. Empezó mejor el Real, que pese a perder la Supercopa de Europa fue con buen pie en LaLiga y Champions, donde dejó una exhibición ante la Roma en lo que luego iba a ser un espejismo. Mientras, Cristiano no veía puerta y una roja directa en Europa levantaba aquello de "qué frío hace fuera de Madrid".

Pero con octubre todo empezó a dar dar un vuelco. Los de por entonces Lopetegui no lograban hacer gol y empezaban a añorar a su ex '7' y el '7' de la Juventus comenzaba a acercarse a sus registros habituales. "Qué mal se vive sin mis tantos", pensó el portugués que ya había dejado varios guiños señalando que no salió bien parado de Valdedebas. De esta forma todo continuó, con el jugador cada vez más asentado a su nueva vida, el club cayendo en manos de Solari tras la ínfima racha de Lopetegui y un Mundial y un Balón de Oro por medio para acrecentar más la mala relación tras el divorcio.

En esas apareció 2019 y con él las eliminatorias Champions y ambas partes pensando que igual había encuentro sobre el césped. El Madrid seguía irregular, Cristiano metiendo para lograr la Supercopa y el Ajax y el Atlético vinieron a confirmar el mejor punto del portugués. Cuando los blancos ya se veían en cuartos esperando a su antiguo líder, los de Ámsterdam decapitaron al rey con un sonrojante 1-4 mientras Ronaldo anotaba un hat-trick para hacer sucumbir a los del Metropolitano.

Ahora era el delantero el que sonreía desde arriba y el Madrid el que recurría a su amigo Zidane para levantar el entuerto ya sin posibilidad en las tres competiciones. Pero el Ajax quiso hacer un favor a su víctima y también dejó a Cristiano fuera de Europa, quien ya había caído en Copa de Italia y se tenía que confirmar con la 'sencilla' Serie A.

Con la recta final de temporada todo se ha confirmado. El Madrid, de nuevo con el técnico galo, ha firmado sus peores números desde antes de tener en propiedad al portugués: 1,89 goles por partido (en la 08/09 firmaron un 2,08 y en la menos buena con el '7', 17/18, un 2,46). Cristiano, más de lo mismo y su 0,65 por partido rebajando sus números de blanco (0,91 en la 17/18, la peor en La Castellana), que hacen recordar a su etapa en el Manchester United (0,49 en la 08/09).

Al final, se ha confirmado que la separación no fue buena para ninguno de los dos y el divorcio ha acabado por condenarles en sus respectivas temporadas. En la próxima campaña, ambos buscarán la forma de volver a sus mejores andares...pero eso sí cada uno por su cuenta y con un posible reencuentro que haría despertar todos los recelos.