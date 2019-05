El choque Sergio Ramos-Florentino Pérez: historia de un desencuentro que pone en riesgo la capitanía del Real Madrid

Los problemas vienen de la etapa final con Jose Mourinho al mando

Se recrudecieron en años posteriores y en 2015 Ramos pudo irse

Foto: EFE.

Surgió como un rumor y días después fue tomando peso hasta que el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo ha confirmado. Sergio Ramos quiere dejar la entidad blanca e incluso ha pedido la carta de libertad a una directiva que se niega a dejarle marchar gratis.

"No tiene nada de importancia. (Ramos y su hermano, su representante) Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible", aseguraba el presidente en una entrevista en Onda Cero, corroborando la versión de Jugones, a la que después se sumaron otros medios como Marca, As o Cope.

De 33 años y capitán y leyenda blanca, la intención de Ramos de marcharse de Concha Espina ha sorprendido a propios y a extraños y, de acuerdo con las informaciones filtradas, se debe principalmente al desgaste de las últimas temporadas y a la deteriorada relación que mantiene con Florentino Pérez.

La derrota ante el Ajax que supuso la eliminación en Champions League originó una fuerte discusión en el vestuario que tuvo reproches del mandatario a su capitán y un desafío lanzado por el defensa: que, si el club no le quería, que pagase y él se iría. También le ha escocido al jugador que se haya deslizado dejadez en el último tramo de la temporada por una lesión muscular.

Desde los últimos coletazos de Mourinho

Pero el pulso se empezó a mantener incluso cuando el andaluz todavía no portaba el brazalete. Porque el de Camas fue parte de la oposición más sonora a la directiva en los últimos meses de Jose Mourinho y cuando la junta intentó destituir a un Carlo Ancelotti apoyado por el vestuario, pero visto con desconfianza en el palco por su manera de gestionar la plantilla.En el verano previo al curso 14/15, tanto el '4' como otros compañeros suyos salvaron la cabeza del italiano, pero el desencuentro no quedó olvidado.

Al siguiente verano, el de 2015, llegó otro motivo de choque que estuvo a punto de dar con el jugador en el Manchester United, que puso mucho dinero encima de la mesa para comprar al defensa, que se lo pensó. Él mismo lo reconocía en una entrevista años después: "No me sentí engañado, pero quizá en alguna época decepcionado, pero se solucionaron los problemas que había y todos contentos". A mediados de agosto, fue renovado con una subida salarial.

Durante los meses siguientes, otro fue el motivo de descontento: el cambio en los equipos médicos del Real Madrid auspiciado por la directiva y rechazado por unos jugadores que preferían a los profesionales de toda la vida. Esto acabó con Ramos encabezando una férrea oposición y tratándose fuera del club con Pedro Chueca, fisio de confianza y despedido por la entidad blanca.

Varios años después, el malestar continúa. Entre medias, más protestas por el intervencionismo de la directiva en materias deportivas y roces que han ido erosionando y erosionando más una relación que ahora mismo está rota.