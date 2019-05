Las 24 horas más convulsas de Ernesto Valverde: de sentenciado en el Barça a ser salvado por Bartomeu

El presidente le mantiene en el cargo a pesar del rechazo de parte de su junta

La jornada del martes estuvo plagada de rumores sobre el adiós del técnico

El martes fue un día ajetreado en las oficinas del Barcelona, que se vieron obligadas a torear con un rumor que expuso los convulsos momentos que la vive la entidad: la posible salida de Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo, salvado finalmente por un Josep Maria Bartomeu que afronta la división de su junta directiva tras los golpes deportivos sufridos en Copa y Champions ante Valencia y Liverpool.

La prensa catalana fue el termómetro de la situación: RAC-1 informaba a primera hora de la marcha ese mismo día del entrenador. Una filtración de parte de la junta, la que defendía el adiós del entrenador, que se vio contestada horas después con un desmentido no oficial que apareció en Mundo Deportivo.

Las horas pasaron y la diferencia de criterios ya era evidente. Sucede en Can Barça que la disparidad de criterios puede afectar ahora a varios frentes. No solo la continuidad de Valverde, sino también la de Pep Segura, mánager general y señalado por el final de la temporada. También la posible llegada de Antoine Griezmann, que no tiene tan buena imagen desde que el año pasado anunciase en un vídeo que se quedaría en el Atlético de Madrid durante el curso 18/19.

En cuanto al técnico y Pep Segura, la victoria parece haber sido para Bartomeu. A última hora de la noche, El Larguero ofrecía una exclusiva, la del presidente anunciando al programa de la Cadena Ser la continuidad de Valverde la próxima temporada.

Un triunfo 'in extremis' de Bartomeu que solo se vendría abajo con una improbable dimisión del propio Valverde, que a pesar de la confirmación del presidente. Una victoria agridulce para el máximo mandatario azulgrana, que no está respaldado por toda su junta en esta decisión.