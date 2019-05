Djokovic supera la segunda ronda de Roland Garros con buenas sensaciones

El serbio apenas da concesiones a Laaksonen (6-1, 6-4, 6-3)

Foto: EFE.

El tenista serbio Novak Djokovic superó este jueves la segunda ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras deshacerse del suizo Henri Laaksonen.

El número uno del mundo continuó firme en su andadura en el torneo parisino y no dio demasiadas concesiones a su rival, 'lucky loser' y verdugo del español Pedro Martínez Portero, que cayó en tres sets por 6-1, 6-4, 6-3, y ahora buscará los octavos ante el italiano Salvatore Caruso, que arrolló al francés Gilles Simon.

'Nole' se mostró implacable desde el inicio, aunque terminó el encuentro con más errores no forzados (24) que golpes ganadores (21), quizá perjudicado por la agresividad que impuso su rival que en menos de media hora ya había cedido claramente el primer set.

Sin embargo, Laaksonen se asentó más en la pista y plantó algo más de cara, siendo capaz incluso de equilibrar el break que había puesto por delante al de Belgrado. Pero fue sólo un amago porque Djokovic no esperó para volver a romper y ya no soltó esa ventaja para hacerse con la segunda manga. En la tercera, pese a no estar demasiado fino, no desperdició su rotura sobre el primer saque del helvético y cerró el partido con otro quiebre.