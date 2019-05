Las contradicciones y tensiones desveladas en el final del 'caso Sergio Ramos'

El capitán sofoca ligeramente el incendio mantenido con Florentino Pérez

Su comparecencia tuvo 'dardos' al presidente y alguna incoherencia

Foto: EFE.

Sergio Ramos se queda en el Real Madrid. El jugador, en una rueda de prensa repleta de preguntas, quiso zanjar el inmenso ruido generado por los rumores sobre su marcha alimentados por Florentino Pérez en una entrevista radiofónica. Sin embargo, las palabras del capitán en la sala del Santiago Bernabéu evidencian una serie de tensiones con el presidente y de versiones opuestas que siguen presidiendo el ambiente.

La primera de todas es sobre la que gira toda la polémica, la que hace referencia a la intención del futbolista de dejar el Real Madrid. Florentino Pérez lo aseguró a principios de semana, explicando que pidió irse con la carta de libertad, pero el jugador lo negó en varias ocasiones. "Es mentira", "no me quería ir gratis".

Ese matiz deja la puerta abierta a que, en paralelo a las muestras de fidelidad a la entidad blanca "jugaría incluso gratis", Sergio Ramos sí podría haberse planteado la marcha a China. Hablando de la relación con Florentino, tuvo un desliz: "Yo echo de menos esa relación de hablar cada problema a diario. Por eso ante esa situación pues te planteas una oferta como la de China, pero de planteárselo a algo más...".

En el cajón de las incógnitas, cuál de las dos versiones se aproxima más a la realidad. Dos posturas, la de Florentino y Ramos, contrapuestas de manera involuntaria por el de Camas en una rueda de prensa que también dejó señales de la tormentosa relación entre presidente y capitán.

Ramos no se escondió al responsabilizar a Florentino de que el asunto hubiese tomado una dimensión de grandes proporciones: "No me gusta que haya salido esto". También se quejó de que la relación se hubiese interrumpido ("echo de menos hablar todos los días") y la alzó al foco de todo el problema ("Es un tema de confianza y de cariño emocional").

Dicho esto, el andaluz tampoco ocultó que lleva un año esperando una conversación para renovar (su contrato acaba en 2021): "El presidente sabe que desde hace un año tenemos que hablarlo y nadie ha llamado a mi puerta".

Precisamente, el último gran desencuentro, el primero que pudo desembocar en una marcha del Real Madrid, acabó con el camero renovando y reconociendo que había tenido sus más y sus menos con Florentino Pérez. Una relación 'de padre e hijo' que sigue marcada por la tensión y que se define más por lo que no se dice, o se dice a medias, que por lo que se asegura.