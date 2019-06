El 'efecto dominó' por la llegada de Hazard al Real Madrid

Con el belga y Jovic, el club tiene un superávit de atacantes

Bale, Asensio, Isco y Lucas Vázquez podrían salir este verano

La entidad asegura que alguno de ellos no estará en la 19/20

Gareth Bale e Isco, dos de los candidatos a marcharse este verano del Real Madrid. Foto: Reuters.

La llegada de Eden Hazard es un paso más de la hoja de ruta del Real Madrid para un verano de bastantes cambios. Con el belga, Luka Jovic, Rodrygo, Eder Militao y Ferland Mendy (será oficial en los próximos días), al club blanco le toca ahora mover ficha en otro sentido: el de las salidas. Un esperado 'efecto dominó' que afecta a varios futbolistas de la primera plantilla.

Según informa El Larguero, de la Cadena SER, jugadores como Gareth Bale, Marco Asensio, Isco y Lucas Vázquez no tienen asegurada su continuidad. En Concha Espina, si se recibe una buena oferta por ellos, no se descarta en absoluto hacer caja con ellos. De hecho, se confirma que no todos estarán el curso 19/20.

Si bien el caso del galés es ya conocido (sin protagonismo desde la vuelta de Zidane), los casos de los otros tres sí son más sorprendentes. Isco recibió la confianza de Zidane en el tramo final de la temporada, Marco Asensio sigue considerado como una joya por pulir y Lucas Vázquez no había aparecido en las quinielas para marcharse en verano al cumplir con un papel de secundario de confianza de 'Zizou'.

Salvo en el caso de Lucas Vázquez, los otros tres jugadores tienen cartel en el mercado y constituyen posibles fuentes de ingresos para compensar un gran gasto en este mercado de fichajes. Isco, Bale y Asensio tienen una valoración de 60 millones de euros cada uno, lo que, unido a la inflación del mercado, puede suponer una jugosa inyección económica de cara a compensar ese desembolso o a financiar futuras operaciones (Paul Pogba es el deseo de Zinedine Zidane).

A las cuestiones económicas se unen las deportivas. Con Hazard ocupando uno de los espacios de ataque y con un Vinicius que seguirá teniendo minutos, hay demasiados recursos para tan pocos puestos, por lo que estos futbolistas tendrán, previsiblemente, menos importancia. Las fichas son las que son, y por tal razón el Real Madrid deberá desprenderse de alguno de ellos.