Un error atrás deja sin premio a una buena España que tendrá que cerrar el pase ante China

Dabritz hizo el único tanto de Alemania tras un fallo en el despeje de Torrejón

La victoria ante el combinado chino da la clasificación matemática a octavos

Un empate contra las asiáticas también podría valer según otros resultados

Foto: Reuters.

La selección española femenina tendrá que seguir remando para meterse en octavos de final del Mundial 2019, tras caer ante Alemania por 1-0. El gol de Dabritz, al borde del descanso, fue insalvable para las de Jorge Vilda que fueron superiores a su rival pero no acertaron de cara a portería. El lunes, ante China, España se jugará seguir con vida en Le Havre.

No hubo premio en Valenciennes y 'La Roja' deberá seguir luchando para meterse en octavos de final. Pese a la inferioridad, sobre el papel, ante un combinado alemán que opta al título, la Selección se creció pero pagó caro la falta de experiencia y eso en los días decisivos se paga caro. Aun así, esto deberá suponer un empuje moral para España que se ha demostrado a sí misma que puede plantar cara a las grandes y con ello deberá cerrar la fase de grupos contra China, donde depende de sí misma para pasar aunque también podría valer un empate.

Sonaron los himnos y las de Jorge Vilda se quitaron todos sus miedos. Los prejuicios de selección inferior ante la gigante Alemania se diluyeron conforme cayó una tremenda lluvia sobre el Stade du Hainaut y eso a España le vino bien. Ya desde el inicio, a la contra o con pases en profundidad, las coloradas trataron de hacer daño, pero la solidez atrás de Schult y su defensa desbarató toda ocasión.

Hasta que Nahikari, veloz como nadie, tuvo en sus botas la que iba a ser más clara del partido. La delantera vasca se aprovechó de un envío perfecto de Jenni Hermoso y se plantó sola ante la arquera germana. Sin embargo, cuando toda Valenciennes ya veía el tanto, la de la Real Sociedad perdonó y mandó fuera la ocasión de abrir el marcador.

Pero esto dio aún más alas a España, que no había dejado de atosigar a Alemania y apenas unos instantes después, Meseguer tuvo otra desde la frontal. El tiro, de nuevo, se fue al limbo con la lluvia agonizando sus últimas nubes. Hasta aquí, 'La Roja' fue muy superior a la 'Mannschaft' pero según se fue el agua del estadio, las germanas comenzaron a crecerse.

Y así, empujadas por una Popp a la que le tocó ejercer de líder por la lesión de Marozsán, poco a poco fueron echado atrás a la Selección que se lamentaba de sus ocasiones fallidas. Por banda, Schweers y Huth trataron de hacer daño y precisamente, en el lado derecho de esta última acabó llegando el gol.

Torrejón no acertó y Alemania supo ser más sólida

Conforme se agotaba la primera mitad y con las de Voss-Tecklenburg más necesitadas del descanso, la '9' puso un centro preciso para Popp, la capitana lo remató pero el despeje de Paños se quedó muerto en la línea de gol. Ahí, y cuando lo más normal era que Torrejón despejase fuera el esférico, apareció Dabritz para hacer de su rapidez el tanto. Un inmerecido premio para las ibéricas que se iban abajo al túnel de vestuarios cuando habían sido superiores a su rival.

Tras la reanudación, Alemania ya más fuerte y sólida con la entrada de Buhl siguió deteniendo las avanzadillas de España que trataba de hacer daño a la contra en las piernas de Putellas, Hermoso y Nahikari. Además, Vilda introdujo a la heroína contra Sudáfrica Lucía García para atacar más por el flanco derecho.

Lo consiguió la del Athletic, que desde su entrada creó una llegada tras otra pero que siempre acababa en despeje de las alemanas. Y así fueron avanzando los minutos, sin ocasiones claras pero con 'La Roja' tratando de intentarlo de todas las maneras contra una 'Mannschaft' fuerte en defensa que buscaba siempre la espalda de Popp.

Ya en la recta final, Vilda dio entrada a Guijarro y Bonmatí, Voss-Teckleburg colocó en Magull y Leopolz más madera para su muro y Alemania rozó el segundo en la velocidad de sus bandas. Paños, segura con las manos, evitó el gol tanto de Buhl como de la propia Magull y con los últimos pelotazos a la desesperada de España se murió el encuentro.

Los tres puntos fueron para la superior, pero no para la mejor. Alemania cumplió con aquella del fútbol es un deporte de once contra once en el que siempre ganan ellos, y ellas, y salió de Valenciennes con el premio mayor que certifica su pase a octavos de final y prácticamente como primera. Dos 1-0 han servido a un combinado que deberá mejorar si quiere aspirar al título. Mientras, España sale con el golpe de la derrota y los fallos pero con la sensación de que puede dar mucho que hablar en este Mundial. Eso sí, la clasificación deberá cerrarse ante China en Le Havre y a partir de ahí mirar por otros resultados. Si se es segunda, todo hace indicar a un cruce con Estados Unidos, sino habrá que esperar. De momento, el papel de 'La Roja' en Francia indica que hay una generación que ha venido para quedarse y plantar guerra.

FICHA TÉCNICA

- RESULTADO: Alemania 1-0 España (Dabritz 41').

- ALEMANIA: Schult, Hendrich (Buhl 46'), Hegering, Doorsoun, Gwinn, Dabritz, Goessling (Leupolz 79'), Oberdorf (Magull 64'), Huth, Schweers y Popp.

- ESPAÑA: Paños, Torrejón, Paredes, Mapi León, Corredera, Meseguer (Guijarro 65'), Torrecilla, Mariona (Lucía García 59'), Putellas (Bonmatí 77'), Hermoso y Nahikari.

- ÁRBITRO: Kateryna Monzul. Amonestó a Schweers en Alemania.

- ESTADIO: Stade du Hainaut.