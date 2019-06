'Terremoto Neymar': el PSG está dispuesto a venderlo este verano

El club se abre a dejarle ir si llega a sus oficinas una oferta jugosa

El agente que le llevó al PSG trabaja en su vuelta a la liga española

Foto: EFE.

El verano futbolístico de 2019, que se preveía muy movido en el aspecto de los fichajes, todavía podría tener nuevos capítulos inesperados. Porque tanto al Real Madrid como al Barcelona se les presentaría la oportunidad de intentar una operación que nunca se les ha ido del todo de la cabeza: la de Neymar. Y es que ahora hay una novedad: el PSG estaría dispuesto a venderle.

Según L'Equipe, algo habría cambiado en la entidad parisina, que no vería con malos ojos una venta del jugador si a sus oficinas llega una oferta lo suficientemente jugosa. El brasileño llegó al Parque de los Príncipes en 2017 por 222 millones de euros y la intención es que, si se marcha, se pueda recuperar todo o gran parte de ese dinero.

De hecho, el agente involucrado en esa operación de 2017, Pini Zahavi, ya estaría contactando con el Real Madrid y el Barcelona en vista de un posible traspaso. La vinculación del '11' con la entidad blanca y su exequipo ha sido constante desde que se convirtiese en el fichaje más caro de la historia.

De fondo, las declaraciones del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, en una entrevista a France Football en las que abría la puerta a los jugadores que tuviesen comportamiento de estrellas y no pensasen en el bloque: "Los jugadores no están aquí para divertirse: tienen que trabajar más. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas".

Un mensaje que, además de para Neymar, podría estar dirigido a un Kylian Mbappé que hace unas semanas se puso en el mercado con unas declaraciones en las que reclamaba una mayor responsabilidad en el PSG. El galo se habría adelantado a Neymar en las quinielas por un bombazo en verano en el Real Madrid, pero el brasileño sí sigue siendo un sueño para el Barcelona, que se pensaría seriamente al operación si ésta tuviese visos de ser factible.