Del lío por Bale al bombazo de Modric: cómo es la situación personal de las bajas del Real Madrid

Zidane siempre ha dejado claro que quiere tener un vestuario corto

La salida de Bale se antoja la más complicada por sus altas pretensiones

Se escucharán ofertas por casi todos, incluidos Asensio y Luka Modric

La desastrosa temporada 18/19 vivida por el Real Madrid, ha provocado que en las oficinas de La Castellana se de un vuelco completo a la política del mercado de fichajes. Por ello, ya se han cerrado cinco incorporaciones antes del 30 de junio. Algo que junto al regreso de los cedidos ha terminado por llenar el vestuario blanco con 38 fichas, antes de que se abra el periodo de traspasos. Una cantidad abrumadora para un club europeo y que empuja a la directiva a tener que llevar una Operación Salida ofensiva para satisfacer el número que contempla Zidane para la próxima campaña: alrededor de 22 futbolistas.

El técnico francés no es amante de los grandes grupos. Así lo demostró durante sus tres años como líder merengue y de esta manera seguirá la que será su nueva aventura en la 19/20. Su mejor campaña, la de campeón de Champions y Liga, contó con 24 jugadores de los que solo 19 pasaron de los 15 encuentros (Lucas Vázquez, el que más con 33). Algo que incita a pensar que durante este verano habrá una larga lista de bajas y también porque es impensable que un club se sostenga con los casi 40 hombres que tiene ahora mismo en nómina.

Sin embargo, el perfil de estos, donde todos podrían sin ningún problema estar en cualquier otro equipo del viejo continente por su calidad o su proyección, hace que no sea fácil que el Madrid se deshaga de ellos. Casi nadie quiere marcharse, Florentino tiene claro que no regalará nada y los clubes saben que los blancos necesitan vender. Tres factores que señalan que mientras las altas están prácticamente cerradas y salvo sorpresa solo se intentará la incorporación de un galáctico más, en el plano de bajas al Madrid le tocará luchar todo el verano.

Viendo cómo se ha movido el panorama desde el regreso de Zidane, de esas 37 fichas se deduce que 14 son intocables, siempre y cuando se cuente con que Marcelo seguirá por su peso en el vestuario y su afinidad con el entrenador francés. El resto de seguros responden a: Courtois, Carvajal, Odriozola, Ramos, Varane, Militao, Mendy, Kroos, Hazard, Benzema, Vinicius, Rodrygo y Jovic. Así está la situación de los que pueden salir:

Keylor Navas

El meta costarricense tiene pie y medio fuera de la capital española. Pese a sus cinco años de blanco, con tres Champions de por medio, el club comprende que se ha llegado a un fin de ciclo y el portero se sigue sintiendo con ganas de luchar al máximo nivel. Aun así, su salida no será nada sencilla.

Lunin

Es el arquero que, en teoría, tiene más papeletas para mantenerse en el equipo. El ucraniano es una apuesta de futuro y aunque no ha contado con minutos en Leganés, la confianza en él sigue intacta. Además, esa cesión fallida invita a pensar que es hora de que sea el segundo de Courtois y pueda disfrutar de más oportunidades, aunque no se descarta otro año fuera si llega una oferta interesante.

Luca Zidane

Al igual que con Lunin, desde el club se confía en el segundo de los Zidane. Sin embargo, se entiende que el francés está un escalón por debajo del de Ucrania y el hecho de que su padre sea el técnico crearía un revuelo, sin sentido, pero innecesario. Su cesión acabaría siendo lo más lógico pues en el Castilla ya ha cumplido ciclo.

Nacho

Aunque el canterano se ha convertido en un fijo durante todos estos años por su polivalencia, la llegada de Militao y la permanencia de Ramos y Varane complican su situación. Ya estuvo cerca de salir cuando no dejaba de ser el cuarto central y si se ve relegado a ese papel sin duda buscará un destino, pues potencial tiene. Todo depende de lo que decidan entre él y Zidane.

Jesús Vallejo

Una de las salidas más complicadas por el estado del central. Pese a que lo más lógico sería pensar en su cesión, ya que el Madrid le fichó como un proyecto a largo plazo, el aragonés ha tenido diversos problemas con las lesiones. Por ello no se descarta nada, desde que se quede si sale Nacho hasta que sea vendido con una opción de recompra.

Theo Hernández

El lateral francés no seguirá, al menos esta temporada. Sería impensable otra opción para un jugador que no llegó a dar el salto con Zidane que prometió en el Alavés y salió cedido con escaso protagonismo en la Real Sociedad. El club le buscará otro club donde pasar al menos un año y esperar a que despunte, pues ahora mismo parece muy difícil recuperar la gran inversión de 24 millones por él.

Sergio Reguilón

Una de las mejores noticias de la desastrosa temporada, sin embargo no continuará. Con la llegada de Zidane, quien le conocía de las categorías inferiores su aportación perdió peso hasta acabar a la sombra de los intentos de recuperar a Marcelo. Esto y la llegada de Mendy, le dejan sin hueco por lo que tendrá que buscar una cesión o una venta con opción a recompra.

Casemiro

La salida del brasileño tiene muy pocas opciones, aun así el Madrid aguarda por si llegase alguna oferta irrechazable para hacer caja. Fundamental para Zidane en sus tres Champions, la floja temporada del mediocentro ha mermado su rol en el Bernabéu. Aún así, desde el club se sigue confiando en él.

Luka Modric

Al Balón de Oro 2018 poco se le puede reprochar por su campaña, pues en los días más complicados fue el mejor. Sin embargo, su edad y lo cerca que estuvo de salir rumbo al Inter de Milán la temporada pasada deja abierta la puerta a una marcha. Eso sí, para irse deberá expresarlo el propio croata y tener una oferta interesante para el Madrid, pues Zidane confía en su '10'.

Fede Valverde

El uruguayo es otro de los que ha convencido con su rendimiento en la 18/19 y Zidane podría quererle para un papel secundario. Sin embargo, el club no cierra la puerta a que debido a su edad una salida donde encuentre más minutos sea bueno para su futuro. Si algún club que dispute competición europea llama por Valverde, el mediocentro se irá cedido.

Brahim Díaz

El malagueño es de las grandes papeletas que tiene el Madrid. Arrebatado al Manchester City, es la clara apuesta a largo plazo y con Zidane ha demostrado que puede dar mucho. Eso sí, el hueco en el equipo no lo tendrá fácil y tanto él como el entrenador y la directiva debe decidir si es mejor cederle o que se quede en el vestuario como un recambio al centro del campo.

Marcos Llorente

Otro de los que tiene los días contados con Zidane. Pese buena temporada y que durante algunos meses fue uno de los que mejor nivel mostró, el canterano blanco tampoco cuenta para el galo. Dos años tras su exitosa cesión en el Alavés le avalan para tener varios pretendientes y a eso se une que el mediocentro ha entendido que si el Madrid no cuenta con él, es hora de progresar en su carrera lejos del Bernabéu.

Lucas Silva

Parece que hace años que el brasileño se marchó de la capital de España, pero la realidad es que aun tiene contrato en vigor (hasta 2020). El mediocentro debería regresar de su cesión en Cruzeiro este verano, pero Zidane no cuenta con él y todo hace indicar que esta vez sí se alejará del Bernabéu para siempre. Nueve encuentros en la 14/15 y una serie de problemas cardíacos contemplan su escaso paso por el Madrid.

Isco

Otro que no lo tendrá sencillo durante el verano, pues aunque tiene el cariño de la afición el club piensa si no ha llegado el punto donde ya más no puede dar de sí. Además, a cualquier conjunto europeo le gustaría tenerle en su nómina y eso puede hacer que sea uno de los encargados de hacer caja.

Dani Ceballos

El adiós del andaluz es casi un hecho, solo falta saber a dónde. Zidane ya ha dejado claro que no cuenta con él y aunque el mediocentro todavía apure sus opciones de blanco, la masividad de la plantilla le empuja a una marcha.

James Rodríguez

Otro marcado en rojo en la casilla de salida es el colombiano. Tras no quedarse en el Bayern de Múnich, en el Bernabéu tampoco cuentan con él. Por si fuera poco, su todavía alto caché en Europa permitirá al conjunto merengue hacer caja para las nuevas contrataciones.

Martin Odegaard

El noruego está cerca de convertirse en un trotamundos, pero los últimos meses de su última cesión siguen invitando al optimismo en La Castellana. Todavía con 20 años tiene futuro de sobra y por eso el Madrid ya piensa en otro préstamo pero de un nivel superior que le permita aumentar más sus prestaciones y responsabilidad.

Mateo Kovacic

El croata es otro jugador destinado a una venta. En el Chelsea encontró el sitio que no tenía en el Madrid y aunque los ingleses no pueden fichar este verano, el mediocentro es uno de los pocos traspasos posibles ya que contó para ellos en la 18/19. Aunque desde el Bernabéu se confiaba en su potencial, la marcha no parece un problema mayor como pueden ser otros futbolistas.

Gareth Bale

La salida más difícil y la que se apresura como el culebrón del verano, pues el galés quiere seguir pero sabe que ni el club ni Zidane cuentan con él. Su etapa de blanco ha llegado a un fin y las nuevas incorporaciones dejan sin hueco a un jugador de tan alto calibre. Su ficha y su precio será el gran problema a la hora de encontrar nuevo destino. La complicada 'operación salida' se ejemplifica en el '11'.

Marco Asensio

Sería un bombazo que el balear se marchase, pero nada es descartable por lo que ha sucedido en los últimos 12 meses. El Madrid confió en él como sustituto de Cristiano y Asensio no supo dar un paso adelante. Pese a ello, sigue teniendo mucho futuro por delante y es la apuesta de la directiva para liderar el equipo a largo plazo. Tiene muchos candidatos a hacerse con él y la caja puede tentar a las altas esferas.

Lucas Vázquez

El gallego fue el más usado en aquella 16/17 y el técnico galo sigue teniéndole como un comodín. Pero pretendientes hay para ficharle y si la plantilla no se aligera por otras fichas, él puede ser el elegido.

Raúl de Tomás

Su temporada en el Rayo no ha terminado de convencer en el cuadro merengue y la llegada de Jovic le deja sin apenas oportunidades. Por ello, se contemplan tres opciones, la cesión, la venta directa o el traspaso con cláusula de recompra.

Mariano

Aunque ha llegado Jovic y está Benzema, el hispano-dominicano sigue ambicioso de permanecer en el vestuario merengue. Eso sí, el hueco cada vez se le cierra más y por ello tiene una situación parecida a la de Lucas Vázquez. Si llega una oferta interesante, saldrá pues es de los mejor colocados para aligerar la plantilla.

Borja Mayoral

Otro que no tiene hueco tras su cesión en el Levante, donde ni siquiera ahí ha tenido un rol de fijo. Por ello el Madrid contempla todas las opciones que supongan su marcha, desde otro préstamo hasta una venta con cláusula de futuro.