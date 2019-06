Al-Khelaifi carga contra Neymar: "Nadie le obligó a firmar por el PSG"

El dirigente deja claro que quiere compromiso en el proyecto galo

Pese a que reconoce que "hay que respetar el contrato hasta 2022"...

... matiza que si el brasileño no siente la camiseta "se reunirán y hablarán"

Foto: EFE.

El presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, ha decidido pasar al ataque contra el que es su estrella, Neymar Jr, y el comportamiento que ha tenido en los últimos meses. En una entrevista concedida a la revista France Football, el dirigente deja claro que quiere "jugadores comprometidos" y "que nadie obligó" al delantero a firmar por los galos, sino que fue "a sabiendas del proyecto al que se unía".

Nuevo verano movido que se viene sobre la capital gala, pero no por lo que ha venido acostumbrando otras temporadas. Si en pasados años el PSG fue protagonista por las grandes contrataciones que intentaba o conseguía firmar, en esta ocasión todo se avecina sobre la posible salida de Mbappé y Neymar. Dos futbolistas sobre los que su presidente no se ha mordido la lengua para referirse a su situación y si con el primero ha querido dejar claro que "continuará al 200%", para el segundo ha dejado un mensaje claro: "si no quiere este proyecto o no lo entiende, nos vemos y lo hablamos".

"Quiero jugadores dispuestos a dar todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no lo quieren, o no lo entienden, nos vemos y lo hablamos", ha dicho Al-Khelaifi a la citada revista sobre la situación de Neymar. La estrella brasileña no pasa por su mejor momento tras sus últimos líos, dentro y fuera del terreno de juego, y por ello el líder del PSG no se cierra a una marcha.

Sin embargo, Nasser ha querido continuar su declaración para matizar que "hay contratos que deben respetarse (Neymar firmó hasta 2022), aunque "la prioridad es la membresía total al proyecto". Una condición por la que recuerda al carioca que "nadie le obligó a firmar y vino a sabiendas del proyecto al que se unía".

Con estas palabras, France Football amplía la entrevista a Al-Khelaifi donde el qatarí ya había asegurado que "Mbappé se quedará al 200%". Además, el dirigente hizo autocrítica por la mala temporada que realizaron. "Nos faltó carácter y autoridad, a mí el primero", ha dicho.

De fondo, L'Equipe notifica que algo ha cambiado en la entidad parisina, que no vería con malos ojos una venta de Neymar si a sus oficinas llega una oferta lo suficientemente jugosa. El brasileño llegó al Parque de los Príncipes en 2017 por 222 millones de euros y la intención es que, si se marcha, se pueda recuperar todo o gran parte de ese dinero.

De hecho, el agente involucrado en esa operación de 2017, Pini Zahavi, ya estaría contactando con el Real Madrid y el Barcelona en vista de un posible traspaso. La vinculación del '11' con la entidad blanca y su exequipo ha sido constante desde que se convirtiese en el fichaje más caro de la historia.