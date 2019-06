Luis Enrique deja la Selección por sus "problemas personales" y Robert Moreno le sustituirá en el cargo

Once meses después de asumir el mando, el asturiano abandona el cargo

Ya se vio obligado a apartarse del grupo contra Malta, Islas Feroe y Suecia

Al que siempre ha sido su segundo le llega ahora su gran oportunidad

Luis Enrique y Robert Moreno, durante un encuentro de la Selección. Foto: Cordon Press.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para comunicar oficialmente que Luis Enrique deja de ser seleccionador. En un acto en el que ha estado también el director deportivo, José Francisco Molina, el dirigente ha querido trasladar que esta decisión llega "por los problemas personales" del asturiano y que además el hasta ahora segundo técnico Robert Moreno, asume el mando de la Selección.

Menos de once meses después de asumir el mando de 'La Roja', Luis Enrique se ha visto obligado a tener que dejar el banquillo español por los problemas personales que lleva arrastrando desde que el pasado marzo dejase la concentración de la Selección en Malta. Una decisión que el entrenador ha consensuado todo este tiempo, en el que Moreno ha sido el que estado en primer plano, y que llega de respeto absoluto por la Federación.

El presidente de la RFEF ha sido el encargado de anunciar la triste noticia que estaba impidiendo a Luis Enrique estar junto a los internacionales y además, le ha dejado la puerta abierta para el futuro aunque ha asegurado que la etapa actual de Luis "ha terminado". Una conclusión a la que dirigente y técnico han llegado tras una conversación conjunta de "máximo respeto".

"Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo", ha reflejado el asturiano en una nota de prensa transmitida desde la Federación a los periodistas presente en Las Rozas. El de Gijón también ha querido agradecer a "los responsables de la RFEF, a las personas que forman parte del staff, jugadores y medios de comunicación" por su "confianza, trabajo y respeto", para cerrar su carta con un "gracias de corazón".

Tras esta renuncia personal, la Federación ha decidido dar continuidad al proyecto que comenzó tras el Mundial 2018 y ha dado plenos poderes a Robert Moreno al mando de España, que mantiene el contrato que tenía hasta julio de 2020. Siempre como segunda espada del asturiano, el catalán también ha estado junto al ya ex seleccionador en sus etapas en el Barcelona B, Roma, Celta y Barça.

Primer responsable de los internacionales contra Malta, Islas Feroe y Suecia, los tres encuentros de los que Luis Enrique se tuvo que apartar del grupo, ahora le llega la gran oportunidad de su carrera al frente de un combinado que aspirar a luchar por todos los títulos. Todos los choques saldados con victoria, Moreno ahora deberá cerrar la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 que marcha con una distancia considerable respecto a sus rivales.

"Esta oportunidad me llega con sentimientos contrastados. Mucha tristeza y mucha responsabilidad, pero no alegría. Lo más importante es que Luis nos ha apoyado en este cambio. Estamos convencidos de que con trabajo vamos a conseguir buenos resultados", ha dicho el nuevo seleccionador en las que han sido sus primeras declaraciones tras el cambio. "No creo que no tenga experiencia. Llevo nueve años entrenando al lado de Luis Enrique, entrenando a los mejores del mundo, viendo la decisiones que toma Luis", ha sentenciado el catalán sobre las dudas de su currículo.