El Draft 2019 condena a España y deja a la ACB sin un jugador elegido por primera vez desde el 2000

Pese a los 12 'españoles' apuntados, todos se retiraron antes de la lista final

Desde 2001, con Pau Gasol y Raul López, se han escogido 45 jugadores 'ÑBA'

Miralles (Roseto), único elegido desde fuera; 'Calde' triunfó sin ser 'drafteado'

Pau Gasol (elección 3) y Raul López (24) fueron los pioneros del siglo XXI. Foto: Reuters.

Un año más, la NBA ha celebrado su habitual Draft en el que los jóvenes talentos del futuro se presentan para ser elegidos por las 30 franquicias de la liga. Una ceremonia que, en esta ocasión, ha tenido lugar en el Barclays Center de Nueva York y donde Zion Williamson se ha coronado como el rey, tras su elección por los New Orleans Pelicans. Pero además, la cita ha dejado una curiosidad que afecta muy negativamente a España. Por primera vez desde el 2000, entre los 78 jugadores que se apuntaron a la lista final de elegibles no había ningún integrante de la ACB o de ligas bajo el amparo de la Federación Española de Baloncesto (FEB). Razón por la cual se ha roto una racha de 18 años de tinte 'ÑBA' en la fiesta de los novatos del baloncesto americano y con ella 45 'rookies' por el camino procedentes de la ahora denominada Liga Endesa.

"Con la tercera posición, en el Draft de 2001... Pau Gasol del FC Barcelona, España". Con esta frase del por entonces comisionado David Stern arrancaba la aventura de España en la NBA en el siglo XXI y así se ha repetido siempre la palabra 'Spain'... hasta la gala de los novatos de 2019. La ausencia de componentes de la ACB o FEB ha supuesto una pésima noticia para el baloncesto hispano, que en estos 18 años ha cumplido una mayoría de edad que le ha hecho madurar y dejar grandísimos talentos y éxitos por el camino.

Ya desde hace unos días se conocía el trágico anuncio, pero ha sido con la ceremonia cuando se ha hecho oficial. Pese a que en un inicio se apuntaron 12 jóvenes 'españoles', todos decidieron renunciar en vista de que sus posibilidades de ser elegidos podían ser más altas en el futuro. Entre ellos, Aleix Font y Osas Ehigiator eran los únicos bajo la bandera de España, pero la prelista también contaba con atletas curtidos en las canchas de la Liga Endesa como Dino Radoncic o Felipe dos Anjos.

El final de una era que comenzó con el mencionado mayor de los Gasol en 2001, cuando fue elegido como el tercer mejor talento por los Atlanta Hawks, que luego le traspasarían a los Memphis Grizzlies. En aquella cita también estuvo presente Raul López, escogido en la posición 24 por los Utah Jazz. Procedentes de Barcelona y Real Madrid, ambos cruzaban así el charco y arrancaban el que iba a ser un glorioso camino durante el siglo XXI.

Al de Sant Boi y al de Vic, que tuvo que esperar para su debut una temporada por una lesión, les siguieron Juan Carlos Navarro (Washington Wizards), Federico Kammerichs (Portland Trail Blazers) y Luis Scola (San Antonio Spurs) en el Draft 2002. Estos dos últimos, sendos argentinos, se convirtieron así en los primeros en llegar a la liga desde España sin ser nacionales.

En 2003 y 2004 Calderón no fue seleccionado y Miralles se convirtió en el único español procedente del extranjero

Unas elecciones que continuaron en 2003 con Maciej Lampe (New York Knicks) y Remon van de Hare (Toronto Raptors) en una ceremonia donde no fue escogido José Manuel Calderón, aunque luego llegó dos años después a la NBA mediante la agencia libre. Al polaco de la Complutense y al neerlandés del Barcelona se les unieron, en 2004, un brasileño (Anderson Varejao, por los Orlando Magic) y un danés (Christian Drejer, por los New Jersey Nets). Ambos también procedentes del club blaugrana fueron los 'españoles' de una cita que contó con el que es, en todo lo que va de historia del baloncesto, el único 'ÑBA' procedente de una liga ajena a la ACB o FEB: Albert Miralles (del Roseto Basket italiano), elegido en la posición 39 por los Raptors.

En 2005 fue de nuevo un internacional español el que lideró la representación y así Fran Vázquez (Magic) fue elegido en el undécimo 'pick' por su prometedor futuro en el Unicaja Málaga, pese a que luego nunca llegó a debutar en la NBA. Ese año, dos joyas del Real Madrid campeón de liga, también dieron el salto y así Mickael Gelabale (Seattle SuperSonics) y Axel Hervelle (Denver Nuggets) fueron seleccionados como 48 y 52, respectivamente.

El 2006, marcado por el oro de Saitama, fue el inicio del desembarco de los 'Chacho', Rudy, Marc o Ricky

Pero con la llegada de 2006, el que acabaría siendo el año de oro para el baloncesto español por el triunfo en el Mundial de Japón, la base de la mejor generación empezó a seguir los pasos de Pau y Navarro. Sergio Rodríguez fue el primero al pasar de Estudiantes a Phoenix Suns en la posición 27 -ese Draft también tuvo a Joel Freeland (Blazers) y Cheikh Samba (Los Angeles Lakers)-, Rudy Fernández (del DKV a los Suns en la 24) y Marc Gasol (del Girona a los Lakers en la 48) se hicieron notar en la ceremonia siguiente -junto a Tiago Splitter (Spurs)-, un por entonces desconocido Serge Ibaka (de L'Hospitalet a los Sonics en la 24) con pasaporte hispano-congoleño fue el único representante en 2008 y en 2009 el talento precoz de Ricky Rubio fue el gran protagonista en la quinta elección (del DKV a los Minnesota Timberwolves).

Esa última ceremonia también contó con una notable presencia hispana por la asistencia de Víctor Claver (del Pamesa Valencia a los Blazers en la 22), Sergio Llull (del Madrid a los Nuggets en la 34) y el neerlandés Henk Noel (con el mismo movimiento que Ricky, pero en la 47).

Desde 2010 hasta 2014, solo Mirotic y Abrines se atrevieron a dar el salto al Draft

Por entonces ya era famosa una 'ÑBA' que encadenaba logro tras logro y presumía de los anillos de Pau Gasol con los Lakers (2009 y 2010). España había cruzado con el mayor impacto posible el charco y en los años siguientes, los componentes de la Selección dejaron de ser protagonistas del Draft para ceder el impacto de la ACB a extranjeros como Paulao Prestes (Wolves, en 2010), Bismark Biyombo (Sacramento Kings, en 2011), Tomas Satoransky (Wizards) y Ognjen Kuzmic (Golden State Warriors) -ambos en 2012-, Lucas Nogueira (Boston Celtics), Marko Todorovic (Blazers), Raul Neto (Hawks) y Bojan Dubljevic (Wolves) -en 2013- y Walter Tavares (Hawks) -en 2014-.

Nikola Mirotic (Real Madrid, en 2011) y Álex Abrines (Barcelona, en 2013) fueron los únicos abanderados de España en este tiempo al ser seleccionados por Houston Rockets (23) y Oklahoma City Thunder (32), respectivamente.

Los Hernangómez, Porzingis y Doncic han sido los protagonistas españoles durante los últimos años

La última hornada, desde entonces, ha tenido en el lado de la Selección a los hermanos Hernangómez como protagonistas (Willy, en 2015, del Baloncesto Sevilla a los Philadelphia 76ers en la posición 35 y Juancho, en 2016, del Estu a los Nuggets en la 15) y a dos de los grandes atractivos europeos como estandartes (Kristaps Porzingis, en 2015, de Sevilla a los Knicks en el cuarto 'pick' y Luka Doncic, en 2018, del Madrid a los Hawks en el tercero).

Mario Hezonja (Magic), Marcus Eriksson (Hawks), Dani Díez (Jazz) y Nikola Radicevic (Nuggets), en 2015, Anzejs Pasecniks (Magic) y Sasha Vezenkov (Nets), en 2017, y Rodion Kurucs (Nets), en 2018, son los otros ACB que han tenido suerte en el Draft durante estos últimos años.

Sin presencia en la cita 2019, la llegada de Doncic sigue siendo el último gran fenómeno que España ha exportado a la NBA. Un producto que se ha mantenido durante 18 años y que ha ido desde Pau, el líder de la mejor generación española, hasta Luka, el 'Wonder Boy' llamado a liderar el futuro del baloncesto, para dejar un total de 45 jugadores que han teñido a la mejor liga del mundo de talentos curtidos en la FEB. Con una ausencia que no se producía desde el 2000, el que será recordado como el Draft de Williamson deja una condena para la ACB que ahora deberá recapacitar para volver a tener protagonismo entre el futuro de la canasta americana.