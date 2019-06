La exitosa era de Pablo Laso en el Real Madrid: cinco Ligas, cinco Copas y dos Euroligas en ocho años

Con Laso al mando, el Real Madrid ha conquistado títulos todos los años

En ocho años como técnico, el Real Madrid ha disputado 24 finales de 33 posibles

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid. Imagen: Reuters

La llegada de Pablo Laso al banquillo del Real Madrid se produjo en el verano de 2011 en un contexto deportivo nada fácil para el vitoriano, ya que tuvo que luchar contra viento y marea para mantenerse a flote tras las críticas recibidas por no ser un entrenador de renombre. Con el paso del tiempo, el técnico fue callando las bocas de los los críticos y el tiempo le acabó dando la razón hasta convertirse en uno de los mejores entrenadores de más éxito del club.

En estos ocho años como entrenador del Real Madrid, Pablo Laso ha reescrito la historia del club con más títulos de España y Europa. Un equipo que estaba a la deriva con una ausencia de títulos importante. Y es que, hasta su llegada, la última Euroliga fue en la temporada 1994-1995, la última Copa en la 1992-1993 y la última Liga en la 2006-2007.

En todo este tiempo, el Real Madrid ha ganado cinco Ligas (ocho finales en ocho años), cinco Copas del Rey (siete finales en ocho años) y dos Euroligas (cuatro finales de ocho y seis participaciones en Final Four). Unos números casi irrepetibles que permanecerán para siempre en la historia del club. Además, hay que añadir cuatro Supercopas de España y una Intercontinental en 24 finales de 33 campeonatos disputados.

Por títulos, Laso es el tercer entrenador de más éxito en el Real Madrid. Tan solo superado por mitos como Pedro Ferrándiz (trece temporadas), ganador de 12 Ligas, 11 Copas y cuatro Copas de Europa, y Lolo Sainz (catorce temporadas), con ocho Ligas, cuatro Copas, dos Copas de Europa, dos Recopas, una Korac, cuatro Intercontinentales y una Supercopas.

Primer año (2011-2012): Copa del Rey

En su primer año como entrenador del Real Madrid, Pablo Laso conquistó la Copa del Rey, un título que no se levantaba desde hacía 19 años. En la Liga, el equipo llegó a la final, pero no pudo con el Barcelona. En Euroliga, los blancos no pasaron de la segunda liguilla de la fase de grupos, siendo la peor participación europea de Laso en sus ocho años en el club. En la Supercopa no se pasó de la primera ronda.

Segundo año (2012-2013): Liga y Supercopa

En la segunda temporada como técnico blanco, Laso añadió un nuevo título, la Liga, que no se conseguía desde hacía seis años. Entre medias, tres títulos fueron para el Barcelona y dos para el Baskonia. También se conquistó la Supercopa de España. En Copa, el Real Madrid no pasó de la primera ronda, en la que cayó ante el equipo blaugrana. En Euroliga, el Real Madrid llegó a la final, donde hincó la rodilla ante Olympiacos.

Tercer año (2013-2014): Copa del Rey y Supercopa

El Real Madrid cuajó su año más completo hasta la fecha, pero solo levantó dos títulos: la Copa del Rey y su segunda Supercopa consecutiva. En Liga, el equipo de Laso llegó a la final, pero no pudo superar al Barcelona. Mientras que en Euroliga, Laso llevó al club a su segunda final seguida, donde perdió ante Maccabi. La novena Copa de Europa estaba al caer.

Cuarto año (2014-2015): Liga, Euroliga, Copa del Rey y Supercopa

Sin duda, el mejor año del Real Madrid. El equipo de Pablo Laso lo ganó todo lo que se puede ganar: Liga, Euroliga, Copa y Supercopa. Y todo ello practicando un baloncesto alegre para el aficionado. Tanto en Liga, Copa y Supercopa, el equipo blanco superó con rotundidad al Barcelona en las tres finales. Y en la máxima competición europea, el club volvió a levantarla 20 años después tras vencer al Olympiacos.

Quinto año (2015-2016): Liga, Copa del Rey e Intercontinental

Otro año lleno de éxitos que terminó con el doblete nacional. En Liga, el Real Madrid volvió a ganar al Barcelona, conquistando así su liga número 33. Y en Copa, al Gran Canaria. Además, añadió un nuevo título con la Copa Intercontinental. En Supercopa no se llegó a la final y en la Euroliga el equipo perdió en cuartos de final ante Fenerbahçe, pero se llevó una tremenda ovación por parte de unos aficionados que supieron reconocer el éxito del presente y pasado.

Sexto año (2016-2017): Copa del Rey

No fue un año tan exitoso como en los anteriores, pero por lo menos el Real Madrid pudo levantar un título. Otra Copa, la cuarta de manera consecutiva tras vencer en la final al Valencia. En Liga, el Real Madrid perdió ante el equipo valenciano y en Euroliga se llegó a una nueva Final Four, pero tropezó en semifinales ante el Fenerbahçe. La Supercopa tampoco pudo caer ese verano.

Séptimo año (2017-2018): Liga y Euroliga

La séptima temporada de Laso fue una de las mejores del Real Madrid gracias a la consecución de Liga y Euroliga, la décima en su historia. En el campeonato nacional, los blancos derrotaron al Baskonia. En Euroliga, hicieron lo mismo con el Fenerbahçe para lograr su segundo título europeo en cuatro años. En Copa, el Real Madrid perdió ante el Barcelona y en la Supercopa no se llegó a la final. El año más complicado de la era Laso, con multitud de lesiones de las que el equipo supo rearmarse.

Octavo año (2018-2019): Liga y Supercopa

Otro año con títulos y otro año muy completo, ya que se rozó el título de Copa y de Euroliga. En Liga, el Real Madrid pudo con el Barcelona, y en la Supercopa ante el Baskonia. En Copa, el equipo de Laso cayó ante el Barcelona en una de las finales más polémicas de la historia. En Euroliga se llegó a otra Final Four, sexta en ocho años, pero se quedaron sin final tras perder ante el CSKA: