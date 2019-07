Bartomeu desvela una reunión con el Atlético por Griezmann y la voluntad de Neymar de irse del PSG

El presidente del Barcelona asegura que el PSG no venderá al '10'

Respecto a Griezmann, no ha dado más detalles al ser "confidencial"

Foto: EFE.

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona ha confirmado que ha existido una reunión entre el club blaugrana y el Atlético de Madrid por el fichaje de Antoine Griezmann y que Neymar quiere dejar el PSG.

En una comparecencia para responder ante la dimisión del vicepresidente deportivo (y anunciar que asume sus funciones), Jordi Mestre, Bartomeu repasó la actualidad del equipo, que pasa por el mercado de fichajes. Y los dos nombres propios del verano culé, Griezmann y Neymar, salieron a la palestra.

Respecto a Griezmann, informó de que este jueves el club, representado por el CEO, Òscar Grau, se reunió "por primera vez" con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, para tratar el fichaje del galo. Un encuentro del que no ha dado detalles al calificarlo como "confidencial".

De Neymar, Bartomeu aseguró que el club conoce la voluntad del '10', que es salir del PSG. No obstante, dijo saber también la postura del equipo galo, que no quiere dejar salir al jugador. Razón por la cual, manifestó el presidente culé, "no hay 'caso Neymar'".

Además, en un mensaje atrevido, el dirigente culé valoró a Ousmane Dembélé como mejor jugador que Neymar, unas palabras que pueden ser controvertidas si se atiende a las informaciones que hablan de un interés del vestuario blaugrana en la llegada del brasileño. Una versión desmentida de lleno por Bartomeu.

En referencia a Matthijs de Ligt, otro de los nombres propios del verano, Bartomeu ha sido más cortante: "Sé donde jugará De Ligt la próxima temporada".