Máxima tensión entre Griezmann y el Atlético: el futbolista se niega a entrenar este domingo

Imagen: Getty

Continúa el lío entre el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann. El club rojiblanco manifestó este viernes su "más enérgica repulsa" por "el comportamiento" tanto de su delantero como del Barcelona, al que acusa de haberle "faltado al respeto" y de haber "inducido" al jugador "a romper" su vínculo con la entidad rojiblanca y de adulterar la temporada al negociar con él antes de la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante la Juventus, y ha citado al francés para comenzar la pretemporada.

Por todo ello, el Atlético explicó que pidió al jugador incorporarse este mismo domingo a la pretemporada del equipo. "En el día de hoy, el Atlético ha requerido al jugador, a su hermana como agente del futbolista y a su abogado, que Antoine Griezmann, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con nuestro club, comparezca el próximo domingo (20:30 horas) en las instalaciones de la entidad con el fin de empezar la pretemporada con el resto de sus compañeros", concluyó.

Algo que no ha gustado al francés, todavía delantero del Atlético de Madrid a expensas del acuerdo final con el Barcelona. Tal y como informan Marca y As, el abogado del jugador comunicó este sábado al club rojiblanco mediante un correo electrónico que Griezmann no se presentará en el Cerro del Espino para iniciar su pretemporada. En el escrito, alega que su incorporación le supondría un estrés emocional tras haberse despedido de compañeros y aficionados.

Griezmann desea que el Atlético llegue a un acuerdo con el Barcelona en las próximas horas. En caso contrario, el club presidido por Josep María Bartomeu pagará la cláusula de rescisión del francés, estipulada en 120 millones de euros tras llegar al 1 de julio.