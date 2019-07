El Barcelona cierra un proyecto galáctico con el fichaje de Álex Abrines

El escolta firma por dos años, más un tercero opcional

Se une a Mirotic, Davies y Higgins en un equipo temible

El Barcelona ha confirmado el fichaje de Álex Abrines, que vuelve a la Liga Endesa después de tres años en la NBA para firmar de nuevo por el club blaugrana hasta 2021, con la posibilidad de un tercer curso de manera opcional.

El escolta, que anunció hace unos días su vuelta a las canchas después de estar varios meses parado por problemas de salud que reconoció en un vídeo, regresa al equipo con el que ganó una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de 2012 a 2016 y tras su paso por el Unicaja.

En el verano de 2016, Abrines decidió probar en la NBA, con unos Oklahoma City Thunder en los que llegó a disputar 174 partidos. A mediados del curso 18/19, el club anunció que el jugador dejaba de entrar en las rotaciones por "problemas personales".

Estos problemas le hicieron pensar en dejar el baloncesto, tal y como reconoció en el vídeo en el que informó de su vuelta a las pistas: "Me he armado de valor para acabar con esta pesadilla, y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Àlex. Gracias por estar ahí siempre esperando".

Un Barça que luchará por todo

Y ahí estaba un Barcelona que ya reconoció a principios de semana través de su manager de baloncesto, Nacho Rodríguez, que negociaba con el jugador.

El club blugrana forma una plantilla obligada a luchar por todo después de una incorporación tan sonada como la de Nikola Mirotic, que se suma a las de Cory Higgins y Brandon Davies y las renovaciones de Víctor Claver y Thomas Heurtel.