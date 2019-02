Experto afirma que los testigos del acoso escolar son la parte más importante

Barcelona, 4 feb (EFE).- El acoso escolar existe porque hay personas que lo miran, y si no hubiera espectadores del 'bulling', éste se reduciría, según defiende el profesor de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) José Ramón Ubieto.

"El acoso escolar no es una cuestión individual, es como una escena en la que participan muchos y los testimonios son la parte más importante", ha dicho a Efe Ubieto, quién ha apuntado que la solución pasa por corresponsabilizar a todos los actores.

El profesor de la UOC, autor del libro 'Bullying: Una falsa salida para los adolescentes' ha asegurado que "el acoso es un estado natural del adolescente, todos se sienten acosados, presionados por su cuerpo, su sexualidad, por las relaciones familiares".

En España se registraron un total de 5.500 casos de acoso escolar entre 2012 y 2017, según datos del Ministerio de Educación, la Policía Nacional, la Guardia Civil y varios cuerpos de policía local, y solo en 2017 se contabilizaron hasta 1.054 casos, una cifra superior a la de cualquiera de los cinco años anteriores.

Según Ubieto, todos los adolescentes pasan por esta situación porque en esta etapa "de golpe, descubren que tienen un cuerpo y que además nunca es como querrían, siempre hay inconvenientes, el cuerpo se convierte en algo extraño".

Ante esta anomalía, que en los años previos no aparece porque, según el profesor, son las madres y padres quienes se encargan del cuidado del niño y su cuerpo, Ubieto detalla que los adolescentes reaccionan a esta novedad de distintas formas para "disciplinar el cuerpo, porque tienen que poner orden".

"Algunos se pasan la vida musculando su cuerpo, otros intoxicándolo, estudiando o creando", ha detallado como algunas formas de "disciplinar".

El profesor sitúa el acoso escolar como una más de estas formas de "disciplina", pero puntualiza: "Es una solución fallida en la que se agarra el cuerpo de otro y le traspasa el acoso, así el acosador queda a salvo de su cuerpo, y consigue un chivo expiatorio que pague por ello".

Según Ubieto, el acoso se organiza a partir de la premisa "uno paga por todos", así el resto del grupo no se siente acosado, "es un movimiento muy típico", asegura el profesor, que subraya que "no es una cuestión individual, no es una discusión entre dos, sino una escena, en la que participan muchos".

Ha detallado que en estas situaciones "participan la víctima, el acosador principal, los cómplices, pero sobre todo los testimonios, que son los más importantes", avisa Ubieto, que lo compara con una obra de teatro: "Si haces una obra y se va el público, la obra se acaba; lo mismo pasa con el 'bullying', cuando los testimonios dejan de estar interesados se acaba el acoso".

Además, el profesor ha apuntado a la influencia de las redes sociales, que "exacerban el narcisismo" y facilitan que los casos de acoso se viralicen por la redes, "por un lado por la satisfacción de difundir imágenes de alguien que está siendo acosado, porque no eres tú, y encima quien lo cuelga busca el reconocimiento de popularidad y de fuerza".

Para gestionar estas situaciones, Ubieto recomienda "buscar la responsabilidad de todos sin convertir a los estudiantes en delatores ni judicializar las escuelas".

En este sentido, ha subrayado la importancia de que los colegios dispongan de Planes de Convivencia, así como de protocolos para actuar cuando se detecten casos.

"La tendencia actual es que las soluciones las dé un juez, queremos que sea otro el que resuelva un tema que deberíamos resolver nosotros", según Ubieto, que es partidario de la gestión en las escuelas "cara a cara", haciendo partícipes a todos los actores implicados.

A pesar de las propuestas para gestionar el acoso, el profesor ha avisado que "la violencia forma parte del ser humano, el acoso escolar no se puede erradicar como si fuera una plaga, hay que actuar reduciendo el número de casos y sensibilizando".