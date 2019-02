La tarjeta social de la Comunidad llegará en primavera en forma de aplicación

Madrid, 14 feb (EFE).- La tarjeta social de la Comunidad de Madrid llegará esta primavera en forma de una aplicación que permitirá a los madrileños acceder a su historial social a través de sus dispositivos móviles, según ha anunciado este jueves la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno.

El diputado de Podemos Emilio Delgado le ha reprochado en el pleno de la Asamblea de Madrid a la consejera que la tarjeta social "sigue sin llegar".

"No va bien ni va mal, no va porque no existe, a nadie le ha llegado", le ha dicho.

Según ha recordado, el Gobierno regional anunció la puesta en marcha de esta tarjeta en 2003 por primera vez y trece años después, en 2016, la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, comentó que iban a implantarla "como una novedad".

"Han pasado 15 años y no han sacado este proyecto adelante", ha añadido el diputado, que ha señalado que la tarjeta social "ni siquiera está en los presupuestos de 2019".

En una nota de prensa, el Gobierno regional ha señalado que esta tarjeta está disponible desde 2017 a través del portal web de la Comunidad de Madrid.

"Ya han accedido más de 6.500 personas", ha dicho la consejera.

Además, ha anunciado que el Gobierno regional va a poner en marcha una aplicación "con la que los ciudadanos madrileños podrán descargar y llevar en el teléfono móvil su tarjeta social".

Según ha explicado, podrá usar esta tarjeta "cualquier persona con historial social en la Comunidad de Madrid", como receptores de reta mínima de inserción (RMI), personas con grado de dependencia reconocida o con discapacidad.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha dejado de trabajar nunca en este proyecto", ha asegurado la consejera, que le ha preguntado al diputado de Podemos si para su grupo es "más importante destinar el dinero en tarjetas físicas dando espalda a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías".

Una vez descargada la aplicación, el usuario podrá acceder a su historial a través de certificado digital o clave permanente, por la especial protección de los datos contenidos, según ha explicado el Gobierno regional en el comunicado.

Con esta nueva aplicación, el ciudadano que tenga una historia social en la Comunidad de Madrid la podrá descargar de manera inmediata de forma digital, podrá conocer el estado de tramitación de las ayudas solicitadas y todas las noticias relacionadas con el catálogo de prestaciones.