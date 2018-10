Madrid. gabilondo, sobre el apoyo de cs a los presupuestos de garrido: "no esperaba otra cosa"

22/10/2018 - 18:03

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo este lunes, respecto al apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos regionales para 2019, que "no esperaba otra cosa", ya que la formación naranja ha estado "toda la legislatura apoyando al PP".

"No había ninguna razón para pensar que sería distinto", aseguró Gabilondo, quien aclaró que "la tensión o expectativa" respecto a las condiciones que había puesto Cs para apoyar los presupuestos "nosotros, los socialistas, no la teníamos". Explicó que el Presupuesto regional alcanza los 20.000 millones de euros, y que "estos puntos parciales" planteados por Cs "no tienen mucho alcance".

Por otra parte, indicó que tiene "temor de que se abran falsas expectativas" sobre el alcance de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, ya que esta medida "no será para todos, sólo para los centros públicos".

