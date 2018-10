El gobierno precisa que la donación de sangre de sánchez cumplió los requisitos exigidos

23/10/2018 - 16:24

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El Gobierno precisó este martes que la donación de sangre del presidente, Pedro Sánchez, el lunes en La Moncloa, cumplió los requisitos exigidos a los demás donantes en el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas, cuya campaña de donación fue secundada por muchos trabajadores del complejo que acoge la sede del Ejecutivo.

Desde el Gobierno salen así al paso de la denuncia del PP, que compartió en las redes sociales la imagen del presidente donando sangre con el siguiente texto: "Si Sánchez no respeta las decisiones del Congreso, no respeta las decisiones del Senado y no respeta las decisiones de los españoles, ¿alguien esperaba que respetara los 6 meses de seguridad para donar sangre después de visitar países tropicales?".

El Gobierno recuerda que en España la donación es altruista y es el único medio para que los enfermos puedan recibir sangre. "La normativa dice que cada centro de transfusión establecerá los criterios de selección de donantes, pero son recomendaciones a seguir y, en cualquier caso, siempre prevalece el criterio médico". El presidente, añade, siguió "los mismos requisitos exigidos a cualquier otro donante" en ese Centro.

"El Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas revisa y actualiza periódicamente los criterios de exclusión de donantes y en el caso de los viajes del presidente a América, no se produce la exclusión debido a varios factores como situación clínica, duración del viaje, lugares visitados estrictamente urbanos", explica.

Precisa, además, que las donaciones gestionadas por ese Centro ayudan a mantener las reservas necesarias para el abastecimiento del hospital Gómez Ulla y las necesidades que puedan plantearse en las diversas misiones españolas del Ministerio de Defensa. "Por las especiales características de la población que suele donar a través de las FAS, se realiza de forma sistematizada la prueba de la malaria".

23-OCT-18

