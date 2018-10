El Congreso reforma la ley del Poder Judicial para que la violencia machista sea una especialidad jurídica

Unidos Podemos vota a favor pero considera la ley insuficiente

Manifestación contra la setencia de 'La Manada'. Foto: Europa Press

El Congreso ha aprobado este jueves, con la única abstención de EH Bildu, la reforms de la Ley de Poder Judicial por la que la violencia machista se convierte en una especialidad jurídica como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional. Se completa así la tramitación de este texto en la Cámara Baja, y pasará a debatirse, ahora, en el Senado.

El documento, recoge que, en la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas.

Además, se especifica que todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

Otra de las novedades que presenta esta reforma es que el Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos.

Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados. Esta información se incorporará a la Memoria Anual del CGPJ, tal y como se reclamaba en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

Unidos Podemos, un apoyo "crítico"

Además, se exige que el Poder Judicial impulse, junto con el Ministerio y las comunidades autónomas, la creación de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso. "Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual", se apunta.

El texto, al igual que en su debate en comisión, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, Unidos Podemos ha aclarado que su voto favorable era "crítico", ya que, a su juicio, la reforma de la ley es "insuficiente".

El grupo confederal ha mantenido para este debate varias enmiendas que, finalmente, no han contado con el apoyo de PP y PSOE, por lo que no han sido incluidas en el texto. Los de Pablo Iglesias han reprochado a los socialistas que no las apoyen porque "cuestan dinero" y, según ha indicado la portavoz del grupo confederal en esta materia, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, "hay que ser muy valiente para gastar tanto dinero en políticas feministas".

Rodríguez ha explicado que sus enmiendas buscaban la inclusión en el texto todas las formas de violencias machistas, ya que en la actualidad esta ley aprobada afectaría sólo a aquellas que se producen dentro del ámbito de la pareja o expareja.

Un avance insuficiente

Además, como ha explicado a Europa Press, no se admiten que las violencias sexuales pasen a ser competencias de los juzgados exclusivos. "Tampoco compartimos su criterio para crear nuevos juzgados exclusivos", ha indicado, para apuntar que en la nueva ley se suscriben al número de casos y a un informe del poder judicial.

'Populares' y socialistas no se han referido en sus intervenciones a estas propuestas, más que para señalar que ya se habían discutido en la fase de ponencia. El diputado del PP, Francisco Molinero, ha destacado la necesidad de sensibilizar a la carrera judicial en materia de violencia machista e igualdad; mientras que su homóloga del PSOE, Carmen Cuello, ha destacado que se tarta de "un paso más" en la lucha contra esta lacra y ha animado a seguir trabajando y ofreciendo respuestas escuchando a las víctimas y a la sociedad civil.

Ciudadanos sí que estaba a favor de que las propuestas 'moradas' salieran adelante. Su portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, ha celebrado que se vaya a dar atención judicial a unas víctimas a las que se anima a denunciar y que, después, "en demasiadas ocasiones" no encuentran en los jueces la protección que necesitan.

"Es un avance, pero no suficiente para remover los obstáculos existentes para luchar contra la violencia de género y lograr objetivos de igualadad", ha destacado el diputado de PNV, Mikel Legarda, durante su intervención en el debate. El mensaje de la representante de ERC, Carolina Telechea, ha sido similar, y ha añadido que para acabar con esta lacra "no sólo hay que concienciar a la sociedad, sino también al poder judicial" para que evitar que a una víctima "se la cuestione" o "se le quite relevancia a su declaración".

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha llamado a los legisladores a "resetearse" ante este problema de cultura y formación porque, a su juicio, "no es suficiente" lo que se está haciendo. Oramas ha denunciado que si las víctimas de violencia de género hubieran sido de terrorismo, los cambios en materia de seguridad y protección ya se hubieran producido hace tiempo.

Finalmente, el representante de PDeCAT, Sergi Miquel, ha reprochado a PP y PSOE su rechazo a las enmiendas de Unidos Podemos "rompiendo el consenso generado en el pacto", una actitud que, a su juicio, "pone en riesgo muchas cosas".