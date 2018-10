Empresarios del hospedaje ven en Madrid Central una amenaza al turismo

Madrid, 28 oct (EFE).- La Asociación de Empresarios del Hospedaje de la Comunidad de Madrid (AEHCAM) ha expresado hoy sus temores por los posibles perjuicios al turismo de las restricciones al tráfico de Madrid Central y ha exigido permisos para vehículos de transporte de viajeros.

Esta asociación, integrada en la Plataforma de Afectados por Madrid Central, exige en un comunicado que Madrid Central incorpore los permisos ya existentes en las cuatro áreas de prioridad residencial vigentes para autorizar el acceso de vehículos para dejar y recoger viajeros.

Esta organización ve "imprescindible mantener" estas autorizaciones y asegura que Madrid Central "carece de un plan especial de paradas y de tiempos de carga y descarga de viajeros y sus equipajes" y critica la inexistencia de lanzaderas para excursiones turísticas.

Para esta organización, las restricciones al tráfico privado de no residentes harán de Madrid una ciudad "menos 'friendly (amigable) para el turismo", al ignorar las necesidades de los eventos sociales, bodas y celebraciones de cualquier tipo.

La AEHCAM participará mañana en la concentración convocada contra este plan frente al Palacio de Cibeles, donde también este lunes está previsto que se apruebe Madrid Central en una Junta de Gobierno extraordinaria, pese a la oposición de PP y Cs y la amenaza del Ejecutivo de Ángel Garrido de llevar el proyecto a los tribunales.

Si no hay nuevos retrasos, desde el próximo 30 de noviembre no podrán acudir al centro los conductores que no sean residentes o sus invitados -un máximo de 20 al mes- salvo quienes tengan un vehículo poco contaminante y el que acuda a un aparcamiento, siempre que su vehículo cuente con distintivo ambiental de la DGT.