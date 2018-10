Rivera alerta a vox de que "se van a incomodar" con el discurso europeísta en alsasua

29/10/2018 - 13:58

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alertó este lunes a los dirigentes de Vox de que seguramente "se van a incomodar" con el contenido del acto político que se celebrará el próximo domingo en Alsasua, en Navarra, en defensa de la Constitución, de España y de Europa.

Rivera respondió así en una rueda de prensa al ser preguntado por la pretensión de Vox de acudir a ese acto a pesar de los descalificativos lanzados por el líder de esa formación, Santiago Abascal, contra Manuel Valls, que será candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, y que ha suscitado una discusión en las redes sociales entre Abascal y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Aunque el acto lo ha convocado la plataforma España Ciudadana, Rivera subrayó que fue lanzada por Ciudadanos para sumar a personas que, pese a no militar en la organización, están en esa misma órbita, y alertó de que, por ejemplo, quien tenga "alergia" a la Unión Europea seguramente "se incomodará" en ese acto porque será "español y europeo".

Rivera defendió expresamente a Valls de esas críticas subrayando su lucha contra ETA como primer ministro de Francia, y dejó claro que en Ciudadanos "no somos sectarios" ni se prohíbe la entrada de nadie en uno de sus actos. Sin embargo, aunque considera "legítimo" discrepar de Ciudadanos, no entiende que quien discrepa de sus principios y de sus integrantes quiera ir a un acto con ellos. "A mí cuando algo no me gusta suelo no ir", ironizó.

En todo caso, considera "fantástico" que otras formaciones que no han convocado actos en Alsasua quieran sumarse al de Ciudadanos, y se mostró convencido de que "hemos acertado" dado lo que se está hablando sobre ello.

Rivera insistió en que España Ciudadana estará el próximo domingo en Alsasua defendiendo a los guardias civiles agredidos, a los servidores del Estado de Derecho, a la Constitución, a España y a Europa, y lo harán a pesar de las "amenazas" de los abertzales y de la "incomodidad" de otros.

