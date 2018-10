El pp niega "preocupación" por las grabaciones de villarejo con lópez del hierro "ni por otras que puedan existir"

29/10/2018 - 14:22

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general de Comunicación del Partido Popular, Marta González, aseguró este lunes que en su partido no están "ni mínimamente preocupados" por las grabaciones de las conversaciones del ex comisario José Manuel Villarejo con Ignacio López del Hierro, esposo de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ni por "otras que puedan existir".

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, González se refirió así a las informaciones periodísticas que apuntan a que Villarejo, actualmente en prisión, informaba al marido de Cospedal sobre el transcurso de las investigaciones policiales de la 'trama Gürtel'. La extitular de Defensa salió al paso de estas publicaciones diciendo que "esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió" y que todos los temas están judicializados.

"No estamos ni mínimamente preocupados por las grabaciones de Villarejo y las supuestas revelaciones", aseguró González, para acto seguido recordar que los juzgados están abiertos para que cualquiera que considere que se ha vulnerado la ley presente la correspondiente denuncia. "No nos preocupan esas grabaciones ni otras que puedan existir sobre Villarejo y sus relaciones", se reafirmó.

Se remitió en todo caso a las explicaciones dadas por Cospedal a través de un comunicado difundido esta mañana y que hizo llegar previamente a la dirección nacional del PP. En dicho texto, Cospedal recalca que "está claro que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió" con la trama 'Gürtel'.

Preguntada por si temen entonces que salgan a la luz nuevas grabaciones de Villarejo, transmitió que la cúpula del PP no tiene "conocimiento de existencia o no existencia" de más material relacionado con Villarejo y que "la preocupación es mínima". Además, defendió que este caso "no tiene absolutamente nada que ver" con el que afectó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Hizo especial hincapié en que la ex secretaria general del PP ha enviado un comunicado a los medios dando explicaciones "con la máxima celeridad" y "sin tratar de engañar a la opinión pública". Dicho esto, subrayó que el PP "no ha obstruido ningún caso" y defendió que "siempre" ha colaborado con la Justicia.

"Lo que nos preocupa y no nos parece gratuito es que hayamos conocido precisamente hoy, cuando la Fiscalía Anticorrupción ha decido mantener la petición de penas de seis años de cárcel para José Antonio Griñán y de diez años de inhabilitación para Manuel Chaves, se tenga conocimiento de estas grabaciones", expuso.

En palabras de la vicesecretaria general de los populares, esto no es en absoluto "gratuito" y da que pensar que "existe una coincidencia entre una noticia y otra".

(SERVIMEDIA)

29-OCT-18

MFN/man