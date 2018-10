Adelante andalucía quiere una sentencia ejemplar para acabar con la impunidad del psoe andaluz

29/10/2018 - 18:12

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

Los cabezas de lista de Adelante Andalucía a las elecciones autonómicas, Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU), reclamaron una sentencia "ejemplar" en el 'caso de los ERE' para acabar con la sensación de "impunidad" que a su juicio tenía el PSOE en esa comunidad y que permitió el fraude en ese tema y el de los cursos de formación a parados.

Lo hicieron en un encuentro con periodistas, poco después de que la Fiscalía Anticorrupción ratificara sus acusaciones contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros dirigentes del Gobierno autonómico, y antes de trasladarse a una reunión con andaluces que tuvieron que buscar trabajo en Madrid y a quienes quieren atraer de nuevo a Andalucía.

Rodríguez puntualizó que "el drama de los ERE no es que personas vinculadas al PSOE se hayan lucrado con fondos destinados a desempleados, sino que, 100.000 millones de fondos estructurales de la UE después, ya estamos otra vez en el vagón de cola, en el tercer grupo de regiones europeas, por la mala gestión de esos fondos".

"¿Dónde ha ido el dinero?", se preguntó la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, quien apuntó que "ésa es la acusación más grave contra Griñán y Chaves" y se respondió: "Compraron la paz social y estalecieron redes clientelares". Para ella, ésa es la historia de los ERE, los cursos de formación, la Fundación Guadalquivir o la Fundación de Educación Provincial de Sevilla.

Por todo ello, concluyó: "Esperamos una sentencia ejemplar y salir de la dinámica que ha permitido la sensación de impunidad". Y pidió indirectamente el voto a los ciudadanos al denotar que la regeneración democrática no pasa por darle lecciones al PSOE desde la bancada del la oposición sino por cambiar el gobierno de Andalucía y conseguir la tan anhelada alternancia".

A su vez, Maíllo constató que la confirmación de la acusación "viene a determinar que hay base sustancial para una condena que, aunque políticamente haya gente que se está escapando, sí vemos que puede haber una sentencia que esperamos sea ejemplarizante jurídicamente"

Aun así, lamentó que "políticamente no hay sentencia que pueda borrar la mala práctica de años de impunidad" de los gobiernos socialistas, y advirtió en clave preelectoral: "Para que Andalucía avance, no sólo los responsables políticso directos tienene que estar fuera de la política andaluza, sino que quienes heredan su proyecto político no pueden ser merecedores de la confianza mayoritaria de los andaluces de nuevo".

