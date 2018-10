Aguado reclama a fomento una regulación estatal de las vtc que equipare las reglas de juego en el sector

30/10/2018 - 12:01

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, pidió este martes desde el Fórum Europa al Gobierno central que regule las licencias de VTC en todo el Estado equiparando las reglas de juego de todo el sector.

Aguado participó en este encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, presentado por el líder de su partido, Albert Rivera, y al que asistió el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, del PP, así como la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís.

Preguntado durante el coloquio por su posición ante esta polémica y si no teme que su postura reste votos, aseguró que no se trata de ganar votos, sino "de ser útiles", y alertó de que repartir las competencias entre 17 comunidades autónomas o 50 provincias "no parece lo más sensato" porque romper la unidad de mercado siempre genera desigualdad.

Pidió por ello al Gobierno central que asuma la responsabilidad de regular las licencias de VTC exigiendo al menos "reglas similares" a todas las partes en conflicto porque "no se pueden poner puertas al campo", en este caso a un negocio que genera puestos de trabajo y que presta un servicio, pero tampoco se puede "acabar con el sector" del taxi.

Reclamó en consecuencia, una regulación que evite la competencia desleal y que garantice que todas las partes tienen reglas de juego similares e independientes de si el servicio se presta en Madrid, en Galicia o en La Rioja.

(SERVIMEDIA)

30-OCT-18

CLC/pai