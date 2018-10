Cataluña. sociedad civil catalana quiere ser sociedad civil europea

30/10/2018 - 12:24

BARCELONA, 30 (SERVIMEDIA)

El presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, anunció este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' que su organización trabaja para internacionalizar la lucha contra los nacionalismos a través de la iniciativa Sociedad Civil Europea, ya que considera que "el separatismo catalán es un síntoma de una enfermedad europea".

Durante este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Rosiñol insistió en que "el auge del nacionalismo y del populismo ponen en peligro la supervivencia de Europa". Por eso, SCC tiene ya representantes en diferentes países europeos "para contrarrestar la explosión populista y defender el proyecto de integración comunitaria".

Para Sociedad Civil Catalana, el populismo catalán es equiparable al que podemos encontrar en Inglaterra con el UKIP, en Francia con Le Pen, en Grecia con Syriza, etc.

Rosiñol manifestó que "lo que ocurre a nivel mundial es un problema muy grave y esté en juego la lógica de la democracia representativa y creemos que España tiene una ventana de oportunidad para convertirse en espejo de Europa porque es el país más diverso y plural, cultural y lingüísticamente hablando de toda la Unión Europea". La cuestión, afirmó, es saber gestionar esta unión dentro de la diversidad para poder convertirse en espejo de Europa.

"Europa no sabe gestionar su diversidad y España, con Cataluña a la cabeza, podemos empezar a marcar el camino de la Unión Europea", sentenció el presidente de Sociedad Civil Catalana. Rosiñol defendió que "no se trata de un sueño onírico" y que se debe trabajar en ello porque "sin Europa nuestros hijos no tendrán futuro", dijo.

(SERVIMEDIA)

30-OCT-18

S/PAI