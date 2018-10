Sánchez pide a rivera que "recupere el centro y no pierda el norte"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "recupere el centro y no pierda el centro" y que no se deje arrastrar por el PP en su "deriva radical".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera centró su pregunta a Sánchez en el "pacto de la cárcel" entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras sobre los Presupuestos Generales del Estado, y en la posibilidad de que esos líderes independentistas presos sean indultados.

Sin embargo, Sánchez se remitió a la pregunta que figuraba por escrito en el orden del día sobre la situación política y no respondió a los requerimientos de Rivera para confirmar o desmentir la supuesta intención del Gobierno de indultar a esos presos.

Rivera aseguró que esta legislatura dejará una "estampa de la vergüenza", la del día que Iglesias fue a la cárcel a "negociar con un procesado por malversación de fondos, por intentar dar un golpe de Estado, un acusado de rebelión, aunque a usted no le guste ahora".

Subrayó que ese "pacto de la cárcel" no lo merecen los españoles que han sufrido por defender la democracia, como jueces, fiscales, concejales o familias, que ven como el Gobierno "se sienta" con esos presos "y hace de abogado defensor".

En esa cárcel, dijo, no se negociaron cuotas de cotización de autónomos ni Salario Mínimo Interprofesional sino "indultos, prebendas, impunidad". "Ríase", dijo al presidente del Gobierno, "pero a mí no me hace ni pizca de gracia". "¿Se puede comprometer a que si es presidente jamas hará uso del indulto para indultar a los golpistas?", le preguntó.

Sánchez aprovechó un lapsus, tras referirse a Rivera como "señor Casado", para subrayar que las preguntas "suelen ser las mismas" y recordar que, de hecho, esa pregunta genérica sobre la situación política ya se la hizo el líder del PP hace dos semanas. "La política va mejor que cuando usted apoyaba al Gobierno del PP, y la economía va bien", respondió.

"CALLAN Y OTORGAN"

"O se hace el sordo, o se hace el tonto, o las dos cosas", replicó Rivera, que repitió de nuevo a Sánchez la pregunta de si va a prometer indultos a quien "ha intentado romper la democracia", y convencido de que si no responde es que "lo va a hacer" porque no tiene escrúpulos y para estar "un cuarto de hora" más en La Moncloa "le vale todo". Además, socialistas como Miquel Iceta o Teresa Cunillera se han mostrado partidarios de esos indultos, recordó. Mientras, en el Gobierno "callan y otorgan".

Rivera renunció que le "avergüenza" que los Presupuestos se negocien en una cárcel y que el "defensor" de los autónomos sea Pablo Iglesias junto a Junqueras. Si no desmiente esa intención, dijo, "le invito a que convoque elecciones y lleve en su programa el indulto, a ver qué piensan los españoles".

Sánchez le respondió que quien no es "protector" de los autónomos es Ciudadanos y el PP, que en dos años y medio "no cumplieron su palabra" de adecuar las cotizaciones a los ingresos. Añadió, sobre Cataluña, que la mayoría está en contra de un referéndum de autodeterminación y a favor del autogobierno.

Como primera fuerza política en Cataluña, le dijo, Ciudadanos debería defender a los no nacionalistas, ofrecer una solución, que pasa por reforzar el autogobierno, "tender puentes", pero está haciendo "todo lo contrario", al "confrontar" y al fomentar el "agravio territorial para intentar rascar unos votos", como hizo en su día José María Aznar y hace ahora Pablo Casado.

Le emplazó por ello a ser "autónomo, audaz" y no dejarse "arrastrar por el PP en su deriva radical". "Hable con nosotros para pactar unos buenos Presupuestos", le dijio, porque las medidas incluidas también son buenas para los votantes de Ciudadanos. "Recupere el centro y no pierda el norte, céntrese y ponga rumbo a la moderación", insistió.

