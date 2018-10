Sánchez espeta a casado que su "radicalidad" le llevará a la "marginalidad electoral"

31/10/2018 - 9:50

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espetó este miércoles al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que su "radicalidad" le llevará a la "marginalidad electoral" y le emplazó a "romper con el pasado más turbio" de su formación.

Así se pronunció en la sesión de control al Gobierno cuando Casado le preguntó si piensa romper relaciones con los partidos independentistas, justo una semana después de que el jefe del Ejecutivo diese por "rotas" las relaciones con el líder del principal partido de la oposición.

"Si usted continúa empeñado en el extremismo, yo solo le planteo un consejo: la radicalidad le llevará a la marginalidad electoral, créame, se lo digo en serio...", manifestó Sánchez, antes de valorar que el PP sigue sin entender el origen de la moción de censura, que fue "la solución de responsabilidad contra un Gobierno que no asumió su responsabilidad con los casos de corrupción".

Así, preguntó a Casado por las medidas que está tomando para regenerar a su formación, a lo que el presidente del PP respondió valorando que a Sánchez "el traje de presidente le queda grande". "¡Déjese de victimismos hipócritas, ha roto con la Constitución y es el caballo de Troya por el que el independentismo se filtra!", denunció el líder de los populares.

Casado afeó a Sánchez la "irresponsabilidad" de pactar con los que quieren romper España. Le advirtió de que "no se puede cabalgar un tigre" pero que "tampoco se debe cebarlo a la vista de todo el mundo". "Haga usted lo que quiera, yo ya le digo que ese tigre no se va a convertir en vegetariano y a lo mejor le acaba devorando a usted mismo", prosiguió.

Se quejó de que al presidente del Gobierno solo se le ocurra romper con el único partido que tiene los escaños suficientes para "recuperar la legalidad en Cataluña". Esta forma de proceder, a ojos de Casado, demostraría que Sánchez "está al lado" de los que declararon la independencia de Cataluña hace ahora un año.

Sobre Cataluña, Sánchez respondió que "al menos" debería tener "la misma lealtad" que tuvo el PSOE con el Gobierno de Mariano Rajoy. "Usted habla de romper, ¿por qué no rompe por ejemplo con aquellos que le dan instrucciones para extremar su discurso, por qué no rompe con esta estrategia de obstrucción parlamentaria, por qué no rompe con aquellos que le están obligando a volver a los peores momentos del PP?", le preguntó.

En consecuencia, demandó a Casado que tenga "lealtad de Estado" y "rompa con el pasado más turbio del PP". "¿Qué favores debe usted a algún diputado o diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción?", remachó el presidente del Gobierno.

