Profanan la tumba de Franco en el Valle de los Caídos

Multa y de 3 a 6 meses de carcel.



Ese ya tiee su minuto de fama, a partir de ahora, se apuntara a Podemos y hara discursos pagados.



Tonbto no es, no, en muy hijo de la gran pú´tá.



Buenbo, no pasa nada, en breve y gracias a la inutilidad de los izquierdosos, Franco estara en el Panteon Familiar de la Catedral de la Almudena, y podremos acudir a rendirle honores mas personas de las que ahora se desplazan a El Escorial.



ZAS en toda la boca.